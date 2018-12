Stiri pe aceeasi tema

- Shakira va fi urmarita de catre parchet pentru ca ar fi fraudat fiscul spaniol cu 14,5 milioane de euro, acuzatii pe care le neaga. Parchetul a informat-o pe cantareata ca a finalizat ancheta si ca nu va inchide dosarul, ceea ce inseamna ca va depune o plangere formala impotriva sa in zilele urmatoare.…

- Ariana Grande a obtinut cel mai bun debut al unui videoclip muzical din istoria platformei YouTube cu noua sa piesa ''thank u, next'', potrivit revistei Billboard citata joi de EFE. Potrivit datelor prezentate de Billboard si confirmate de YouTube, ''thank u, next'' a…

- Autoritatile din judetul Ialomita vor investi 38 de milioane de lei, in urmatorii 3 ani in infrastructura de irigatii. Banii vor fi folositi pentru reparatia statiei de repompare din zona localitatii Bucsa (SRPA VI Bucsa) si a 50 km de canale. Aceasta este singura statie de pe raza judetului Ialomita…

- Cunoscuta biserica Sagrada Familia din Barcelona trebuie sa plateasca 41 de milioane de dolari amenda pentru ca a funcționat peste 130 de ani fara autorizație de construcție. Construcția bisericii, una dintre cele mai importante atracții turistice din Spania, a inceput in 1882, scrie BBC . Primarul…

- Politele de asigurare RCA pe o singura luna ar putea disparea de anul viitor. Autoritatile spun ca, de cand au aparut, a crescut si numarul soferilor care uita sa isi mai reinnoiasca politele pe termen lung. Iar pentru asiguratori, varianta RCA pentru 30 de zile este cea mai paguboasa, spun specialistii.…

- Fiscul spaniol cere 1.262.832, 22 milioane de euro de la mijlocasul echipei Real Madrid, Luka Modrici, pentru tot anul 2012, chiar daca acesta a stat doar patru luni in Spania in acel an, potrivit news.ro.

- Rovinarenii care se confrunta cu probleme financiare au ocazia sa-și mareasca veniturile. Autoritațile locale le ofera șansa de a lucra ca zilieri, fiind remunerați cu 82 de lei pentru fiecare zi de munca. La nivelul societatii Servicii Publice Locale Rovinari S.R.L. s-a instituit un registru de evidenta…