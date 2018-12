Shakira are probleme cu fiscul spaniol - este datoare cu 14.5 milioane euro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii spanioli au depus plangere impotriva cantaretei columbiene Shakira vineri, acuzand-o ca nu a platit 14,5 milioane de euro impozite (16,3 milioane de dolari) in tara in care partenerul sau spaniol joaca fotbal,

- Potrivit Legii insolvenței, inclusiv pe baza noilor reguli avizate recent, "Daca debitorul nu se conformeaza planului sau se acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii de insolvența, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricand judecatorului-sindic…

- Trei cetateni bulgari au fost arestati pentru furt de criptomonede in valoare de aproxiamtiv cinci milioane de dolari, au anuntat luni ministrul de Interne si biroul procurorului general din Bulgaria, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia a confiscat criptomonede in…

- CET nu are constituit stocul de combustibil pentru sezonul rece, iar președintele CJ Valcea – Constantin Radulescu – spune „avem carbune!” Cine minte? Gutau Mircia, Constantin Radulescu sau conducerea CET Govora? „Ceea ce pot sa va spun este ca stocul de carbune, daca mergeți cu mine, il puteți verifica…

- Procurorii DNA au dispus sechestrul pe averile inculpaților, pana la concurența sumei de 4,5 milioane de euro, in dosarul in care fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, este urmarit penal pentru luare de mita si trafic de influenta, au precizat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Procurorii…