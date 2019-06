Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite il acuza pe Assange ca a pus in pericol surse prin dezvaluirea in 2010 de catre WikiLeaks a unei cantitati imense de documente militare si diplomatice clasificate.Australianul, in prezent in detentie la Londra si vizat de o procedura de extradare in SUA, este acuzat de 'complot'…

- World Press Photo a ales cele mai reușite fotografii de presa din lume realizate in ultimul an. Expoziția care reunește zeci de cadre memorabile poate fi vizitata la București, Timișoara și Cluj de Justin Gafiuc Pornim de la un total de 78.801 imagini realizate de 4.738 de fotografi din 129 de țari,…

- Cei patru taximetristi cercetati pentru agresarea unui tanar din Galati au fost plasati sub control judiciar pentru o perioada de 45 de zile si au interdictia exercitarii profesiei de taximetrist, pe aceeasi perioada, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati,…

- Presedintele Statelor Unite Donald Trump a avut o convorbire telefonica "productiva" cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, a anuntat marti Casa Alba, citata de DPA. "Ei au discutat rolul critic al Arabiei Saudite in asigurarea stabilitatii Orientului Mijlociu, mentinand presiunea maxima…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a interzis luni intrarea in tara a 16 sauditi avand legatura cu asasinarea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, informeaza DPA. Khashoggi, un critic acerb al printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, a fost ucis la 2 octombrie dupa…

- Organizatia Reporteri fara Frontiere (RSF) a denuntat luni o ancheta intreprinsa in cazul a sase jurnalisti care au postat pe retelele sociale fotografii cu confratele lor saudit Jamal Khashoggi, asasinat in octombrie 2018 la Istanbul, postari aparute in timpul unei vizite la Islamabad a printului…

- Regatul saudit i-a deferit justitiei pe autorii uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat joi seful Comisiei pentru drepturile omului din Arabia Saudita, care a respins orice rol international in ancheta privind acest asasinat, potrivit Reuters. Bandar bin Mohammed Al-Aiban a…

- Treizeci si sase de tari au lansat un apel, la ONU, prin care cer Riadului o ancheta ”rapida si aprofundata” a ucierii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, pentru ca cei care se fac vinovati sa fie judecati, relateaza AFP preluata de news.ro.”Condamnam…