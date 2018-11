Sfințire, fără președinte. Scrisoarea lui IOHANNIS ”Va multumesc pentru calda invitatie de a participa la ceremonia de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului. Din pacate, din motive care tin de agenda europeana, nu voi putea lua parte la evenimentul de duminica, 25 noiembrie 2018. Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului reprezinta, pentru credinciosii ortodocsi din tara si din diaspora, o sarbatoare cu o incarcatura istorica si simbolica aparte. Participarea Patriarhului Ecumenic Sanctitatea Sa Bartolomeu I, impreuna cu ierarhi ai Bisericilor ortodoxe surori, arata legatura profunda care ne uneste in spiritul credintei si al valorilor crestine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

