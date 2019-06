Sfinții Petru și Pavel. Ce să nu faci niciodată în această zi Sfinții Petru și Pavel. Sanpetru este un personaj indragit in povestirile si in snoavele populare. In vremuri indepartate, cand oamenii erau mai religiosi, Sanpetru de vara mergea pe pamant fie singur, fie insotit de Dumnezeu, era imbracat in straie taranesti, fiind preocupat ca orice gospodar de cresterea vitelor si, mai ales de pescuit. Sanpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consulta in luarea unor decizii. De aceea, Dumnezeu i-a incredintat portile si cheile Raiului, spune traditia. Acolo fiind stapan peste camarile ceresti, Sfantul Petre hraneste animalele salbatice, mai ales… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Petru este patronul agriculturii si raspunde de starea recoltelor, patroneaza caldura si ploaia si pedepseste cu tunete si grindina pe cei ce-l nesocotesc. Se zice ca, atunci cand Sfantul Petru plesneste din bici, sar din acesta scantei, care, odata cazute pe pamant, se transforma in licurici.…

- Sanpetru este un bun sfetnic al lui Dumnezeu, care-l consulta in luarea unor decizii. De aceea, Dumnezeu i-a incredintat portile si cheile Raiului, spune traditia. Acolo fiind stapan peste camarile ceresti, Sfantul Petre hraneste animalele salbatice, mai ales lupii, dar fierbe si grindina , care…

- La finele lunii lui Cireșar, mai exact pe 29 iunie, la aceeasi data an de an, creștinii vor praznui pe cei doi Sfinti Apostoli, Petru si Pavel.In popor ziua amintita se mai numeste si Sanpetru de Vara. Nume venerate De ziua Sf. Apostoli Petru si Pavel in jur de o jumatate de milion […] Articolul…

- Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sarbatoriți de Biserica Ortodoxa pe 29 iunie. Tradiția spune ca, in ziua sarbatorii de Sfinții Petru și Pavel, oamenii obisnuiesc sa dea de pomana pentru sufletele celor morti – sarbatoarea fiind cunoscuta si sub numele de Mosii de Sanpetru. Tot in aceasta zi, oamenii…

- Sfinții Petru și Pavel. În traditia româneasca, sarbatoarea Sfintilor Apostoli este cunoscuta sub numele de Sânpetru de vara; aceasta marcheaza miezul verii agrare si începutul secerisului.

- Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel 2019. Traditii pe care romanii le respecta cu sfințenie | albaiuliainfo.ro Cunoscut in popor sub denumirea de Postul Sanpetrului, Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel incepe in acest an in 22 iunie. Credincioșii ii celebreaza pe cei doi sfinți in ziua de…

- Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2019. Pe data de 29 iunie, credincioșii ortodocși ii vor sarbatori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. In acest interval, credincioșii care postesc pot manca pește in zilele de 22, 23 și 24 iunie. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2019. In vechime,…

- In noaptea de Joimari, oamenii dintr-un sat din Dolj cred ca se deschid mormintele, cerul, Iadul si Raiul, iar cei morti se intorc la casele lor sa petreasca Pastele alaturi de cei dragi. Ei aprind focuri mari si stau in jur, amintindu-si de cei plecati, pastrand, astfel, un obicei...