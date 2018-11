Stiri pe aceeasi tema

- SFINTII MIHAIL SI GAVRIL. Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, sarbatoriti pe 8 noiembrie sunt cei mai cunoscuti în traditia bisericii Ortodoxe, ei fiind totodata si patroni spirituali ai Jandarmeriei Române.

- In fiecare an, in 8 noiembrie, crestinii ii sarbatoresc pe Sfintii Mihail si Gavriil, conducatorii cetelor de ingeri. Cei doi arhangheli purtatori de sabie ca simbol al biruintei sunt, potrivit credintei ortodoxe, calauzele sufletelor in drumul lor spre Rai. Ei sunt, totodata, si patroni spirituali…

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2018 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- MESAJE Mihail si Gavril MESAJE Mihail si Gavril pentru prieteni și familie – „Sper ca ziua numelui tau sa iți aduca multe motive de a sarbatorii. La mulți ani, Mihai!” – „De ziua numelui tau cele mai frumoase dorințe sa devina realitate. La multi ani, Gabriel!” – „Fie ca Sfinții…

- In fiecare an, pe 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul Sfintilor Mihail si Gavril si al tuturor Puterilor ceresti celor fara de trupuri, scrie digi24.ro. Deci, pe 8 noiembrie nu sunt praznuiti doar Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, ci toate cetele ingeresti care nu s-au despartit de Dumnezeu.…

- Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an, pe data de 8 noiembrie. Sfantul Arhanghel Mihail in limba ebraica, inseamna "Cine este ca Dumnezeu?". In limba ebraica, Gavriil inseamna "barbat-Dumnezeu". In societatea tradiționala, Sfinții Mihail și Gavriil erau cinstiți pentru…

- Pe 8 noiembrie, in calendarul ortodox, este praznuit Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil, iar cei care le poarta numele isi sebeaza onomastica. Iata care sunt cele mai frumoase mesaje, urari, felicitari de Soborul Sfintilor Mihail si Gavriil.

