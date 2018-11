Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții Mihail și Gavriil se sarbatoresc in fiecare an pe data 8 noiembrie, iar in 2018 sarbatoarea va cadea intr-o zi de joi. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați primii intre ingeri și misiunea lor este de a conduce sufletele catre Rai. Inițial, pe 8 noiembrie s-a sarbatorit doar…

- Inaltarea Sfintei Cruci. Traditii, obiceiuri si superstitii. Ce nu e bine sa faci in aceasta zi. Sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci a fost instituita de catre Biserica in urma a doua evenimente: aflarea Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul Iisus Hristos si inaltarea ei solemna in vazul poporului,…

- Inalțarea Sfintei Cruci este a doua mare sarbatoare din calendarul creștin ortodox al lunii septembrie 2018. Inalțarea Sfintei Cruci pica pe 14 septembrie și este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant.

- Tradiția populara romaneasca cunoaște mai multe legende despre nașterea Fecioarei Maria, insa toate au la baza dorința lui Ioachim, descendent al regelui David si a Anei, urmașa a neamului lui Aaron (parinții Mariei) de a avea un copil. Batrani, cu frica si cu credința in Dumnezeu, asupriți si considerați…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29 august, zi in care credinciosii postesc, ca sa nu se asemene cu Irod, cel care, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit, la cererea ei, capul Sfantului Ioan Botezatorul.

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, in mai multe orase fiind organizate procesiuni cu icoane si pelerinaje. Biserica Ortodoxa cinsteste la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) sau…

- Sfanta Maria Mare 2018. Tradiții, obiceiuri și superstiții in Romania. Ciobanii coboara oile de la munte, la Santa Maria Mare Tulesc oile la vale. Fetele poarta planta numita navalnic, care aduce pețitori. Pe 15 august se deschide sezonul nunților, care ține pana la Postul Craciunului

- Pe data de 15 august, a fiecarui an, crestin-otordocsii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mare. In jurul acestei zile de mare sarbatoare s-au nascut de-a lungul timpului diverse traditii si obiceiuri. Iata care sunt acestea.