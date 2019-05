Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE…Pe 21 mai, ortodocsii din intreaga lume sarbatoresc Sfintii Constantin si Elena. Cu aceasta ocazie, la manastirea din comuna Codaesti, care are hramul Sfintilor Imparati, Preasfintitul Ignatie, Episcopul Husilor, va oficia Sfanta Liturghie. Cu aceasta ocazie, Arhimandritul Stefan Gusa invita…

- De Sfinții Constantin și Elena, in comuna Bucium are loc, in Poiana Narciselor, „Serbarea narciselor” si concursul „Cultura pentru cultura” 2019. Tradiționala „Sarbatoare a narciselor” de la Negrileasa și o noua etapa a concursului de tradiții și obiceiuri „Cultura pentru cultura” organizata de Consiliul…

- Deputatul independent Remus Borza a scris joi, pe blogul sau, ca pe 15 aprilie, in ziua in care Liviu Dragnea are ultimul termen in procesul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, Liviu Dragnea o sa le faca tuturor o „surpriza” si o sa ajunga „la cutit” din cauza „durerii…

- Dinamo va juca azi, de la 20:30, contra celor de la AFC Hermannstadt. Meciul va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și in direct pe Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. La acest meci, Mircea Rednic l-ar putea trece pe lista jucatorilor convocați și pe Elvis Kabashi. Mijlocașul central albanez…

- Antreprenori, activisti sau jurnalisti se inghesuiau in urma cu cinci ani pe coridoarele puterii pentru a reforma Ucraina in urma revoltei pro-europene a Maidanului. Din acestia a mai ramas o mana, in pofida esecurilor si a dezamagirilor, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: SCANDAL…

- Fanii legendarei trupe Beatles au motive sa fie entuziasmați. Rigo Starr, despre care John Lennon glumea ca „nu este nici macar cel mai bun baterist din trupa”, a anunțat ca lucreaza de zor la un nou album.

- CRBL i-a pregatit o surpriza de proporții soției sale, Elena. Acesta a anunțat-o la o emisiune de televiziune despre ce este vorba. CRBL formeaza o familie cu o blonda superba, Elena. Aceasta l-a facut tatic și i-a daruit o fetița, Alessa. Soția lui CRBL este o fosta dansatoare și coregrafa. CRBL și…

- Delia are o surpriza uriașa pentru fanii ei. Artista va canta alaturi de Nick, cu care a devenit celebra, in urmatoarele concerte. Delia se pregatește de primul ei turneu național odata cu show-ul „Acadelia” și, pe langa o producție spectaculoasa, cu decoruri care vor recreea atmosfera de la Sala Palatului…