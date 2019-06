Stiri pe aceeasi tema

- Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sarbatoriți de Biserica Ortodoxa pe 29 iunie. Tradiția spune ca, in ziua sarbatorii de Sfinții Petru și Pavel, oamenii obisnuiesc sa dea de pomana pentru sufletele celor morti – sarbatoarea fiind cunoscuta si sub numele de Mosii de Sanpetru. Tot in aceasta zi, oamenii…

- Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2019. Pe data de 29 iunie, credincioșii ortodocși ii vor sarbatori pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. In acest interval, credincioșii care postesc pot manca pește in zilele de 22, 23 și 24 iunie. Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2019. In vechime,…

- Citește cea mai puternica rugaciune catre Sfintii Imparati Constantin si Elena. Afla ce trebuie sa rosteasca orice credincios de ziua numelui. Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt praznuiți in fiacare an pe data de 21 mai. Constantin s-a nascut in jurul anului 274 și a purtat numele de Gaius Flavius…

- In data de 5 mai romanii o praznuiesc pe Sfanta Mare Mucenița Irina, despre care se spune ca este ocrotitoarea celor casatoriți și a celor care vor sa se casatoreasca. Daca vrei sa ai parte de iubire, liniște și ințelegere in familie sau in cuplu atunci rostește cea mai puternica rugaciune prin care…

- Creștinii praznuiesc, vineri, 3 mai, Izvorul Tamaduirii, care este una dintre cele mai importante sarbatori de peste an. Izvorul Tamadurii este praznuit in vinerea din Saptamana Luminata.

- Marți, 23 aprilie, este sarbatorit Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Chiar daca slujba va avea loc in a doua zi de Paște, sarbatoarea ramane marcata in calendar pe 23 aprilie, iar in aceasta zi este bine sa spui o rugaciune simpla, care ii este adresata Sfantului Gheorghe.

- Primaria Municipiului Iași a emis mai multe dispoziții cu privire masurile necesare pentru buna desfașurare a unor evenimente programate sa aiba loc in acest sfarșit de saptamana. Astfel, sambata, 20 aprilie, intre orele 10.00 și 11.00, Asociația „Impreuna pentru Autostrada A8” va organiza o adunare…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi, va savarsi miercuri, 3 aprilie, Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, iar de la ora 10.15, va oficia Taina Sfantului Maslu labiserica "Adormirea Maicii Domnului"…