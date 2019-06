Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ce să faci pentru spor și sănătate Sfinții Apostoli Petru și Pavel marcheaza miezul verii agrare si perioada secerisului. Cei doi apostoli sunt sarbatoriti impreuna pentru ca au murit in aceeași zi, in anul 67, in timpul prigoanei crestine declansata de imparatul roman Nero. Sfantul Apostol Petru, fiul lui Iona și fratele Apostolului Andrei, s-a nascut in Betsaida Galileei. Numele sau iudeu era Simon, insa Mantuitorul il va numi Chifa (piatra). Dupa o pescuire minunata pe lacul Ghenizaret, este chemat sa devina pescar de oameni. Marturisește in numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se și leapada de Hristos cand El este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

