Sfintele Zile din Saptamana Patimilor ,,Eu, Lumina am venit in lume, ca tot cel ce crede in Mine sa nu ramana intuneric. Si daca aude cineva cuvintele Mele si nu le pazeste, nu Eu il judec; caci n am venit ca sa judec lumea ci ca sa mantuiesc lumea" Ioan XII, 46 47 .Deniile anticipau privegherea din catacombe, unde crestinii vor canta: ,,Lumina lina a sfintei slave a Tatalui ceresc, Celui fara de moarte, a Sfantului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, vazand lumina cea de seara, laudam pe Tatal si pe Fiul ...

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Potrivit tradițiilor populare, Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau se mai spala…

- De luni, potrivit calendarului ortodox, crestinii au intrat in Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. Fiecare zilele aceste saptamani este marcata de Biserica prin slujbe care „comenteaza” evenimentele ce au avut loc in Saptamana Patimilor, pana la Punerea in Mormant a Mantuitorului.

- Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in…

