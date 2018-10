Stiri pe aceeasi tema

- Parcul ”Florea Vladimir” de langa Policlinica din municipiul Suceava va intra in modernizare. Potrivit viceprimarului Lucian Harșovschi, va fi inlocuit pavajul, vor fi reparate treptele și vor fi montate borduri noi lucrarile fiind estimate la 103.000 de lei. ”Vom inlocui 1.000 de metri patrați de pavaj,…

- Volumul taierilor ilegale in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor (RNP) Romsilva a scazut cu aproape 20% in primul semestrul al anului, ajungand la 15.623 de metri cubi, fata de 19.450 de metri cubi in perioada similara din 2017, arata datele publicate recent de companie, informeaza…

- Cosmin Olaroiu contra Dan Petrescu. Etapa a 16-a din cadrul Super Ligii din China programeaza duminica, de la ora 14:35, duelul echipelor antrenate de doi dintre cei mai in voga tehnicieni romani, Jiangsu Suning – Guizhou Zhicheng. Jiangsu Suning – Guizhou Zhicheng 2-1 Au marcat: Boakye (72), (75)…

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer, sambata, la Fratauții Vechi, județul Suceava, in timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prabușit in afara pistei. Unul dintre piloți a murit, al doilea fiind in stare grava, potrivit reprezentanților ISU Suceava.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a inregistrat, in cursul lunii iulie, 10 cazuri de meningita virala cu enterovirus, toate la copii. Directorul executiv al DSP, dr. Catalina Zorescu, a declarat, ieri, ca este vorba despre cazuri sporadice, fara legatura intre ele, insa in unele dintre ...

- Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harsovschi, a salutat aparitia modificarilor la Legea 416 a venitului minim garantat, initiate de deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu. Conform acestora, un asistat social nu va mai putea refuza un loc de munca decit o singura data, nu de trei ori cum era…