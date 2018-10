Stiri pe aceeasi tema

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita, in fiecare an, de catre Biserica Ortodoxa de pretutindeni, pe data de 14 octormbie. In deosebi, ea este cinstita in Moldova, intrucat de mai bine de 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași. Sfanta Cuvioasa Parascheva a trait in prima jumatate a veacului al…

- Va fi din nou sarbatoarea Sfintei Parascheva. Curtea mitropoliei, Iasul ca oras se pregatesc sa primeasca pelerinii. Acestia, la randul lor, se pregatesc de drum. Doresc sa o intalneasca din nou pe Sfanta. O intalnire de cateva secunde, dar cu impact pentru o zi, pentru un an, pentru o viata, pentru…

- Colecția SFINȚI, DUHOVNICI ȘI MARTURISITORI ROMANI (Vol. XIV) Cuvioasa Parascheva este o sfanta venerata in Biserica Ortodoxa Romana, ocrotitoarea Moldovei. S-a nascut la inceputul secolului al XI-lea, in satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopolee, din parinți bogați și binecredincioși. Fratele…

- Iași 2018. Cați pelerini sunt așteptați la Sfanta Parascheva. Pregatirile sunt in toi pentru pelerinii care sunt așteptați sa vina la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. Afla din articolul a1.ro, cați pelerini sunt așteptați sa vina la Iași

- SFANTA PARASCHEVA 2018. In fiecare an, pe 14 octombrie crestinii ortodocsi o sarbatoresc pe Sfanta Parascheva. Moastele Cuvioasei se afla la Catedrala Mitropolitana din Iasi. Mii de oameni merg in fiecare an sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, insa putini stiu despre blestemul de sub vesmintele…

- La finalul Sfintei Liturghii de duminica, 30 septembrie, in care tema slujbei a fost iubirea vrajmasului (conform Evangheliei), Inaltpreasfintitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a rostit un indemn catre credinciosii care se aflau la Catedrala arhiepiscopala Sfintii Petru si Pavel din Constanta.…

- Sfanta Parascheva 2018. Cand se sarbatorește și cine a fost. Sfanta Cuvioasa Parascheva este celebrata duminica, pe 14 octombrie. Sf Parascheva a fost Maica, ea și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu, de 377 de ani Moaștele Sf. Parascheva se afla spre inchinare la Iași

- Mai marii biserici spun ca aceasta sfanta sarbatoare este strans legata de cea a Adormirii Maicii Domnului și Schimbarea la fața a Domnului Iisus Hristos. Cele trei sarbatori se invart in jurul unei semnificații profetice cu privire la sfarșitul lumii actuale, o data cu venirea in slava a Domnului…