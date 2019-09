Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Pro TV, Paula Herlo, de la ”Romania, te iubesc!”, susține ca a fost sunata de președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, care a atacat-o pentru reportajul despre Vrancea. Oprișan i-ar fi spus ca Pro TV manipuleaza in campanie electorala, dar Paula Herlo i-a explicat ca emisiunea nu face…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, a declarat ca nu a știut nimic despre acțiunea DIICOT privind mandatul de aducere a mamei Luizei și i-a cerut șefului Direcției, Felix Banila, sa acționeze „cu respect fața de lege”.Citește și: Pericol in Capitala: un barbat lovește din senin femeile pe strada.…

- Situatia alimenteaza suspiciunile ca Pasztor ar favoriza aeroportul din Debrecen (Ungaria) in detrimentul celui din Oradea. Flaviu Bunoiu, membru USR Bihor, cel care a descoperit fotografia din safari a lui Pasztor Sandor, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, ca acesta indeplineste o functie…

- Fundația Colegiului Național de Aparare se delimiteaza de Alexandru Cumpanașu și declarațiile facute public de acesta. Mai mult, Cumpanașu a fost suspendat din funcția de vicepreședinte.Citește și: Pericol in Capitala: un barbat lovește din senin femeile pe strada. Poliția cere ajutorul cetațenilor…

- Taximetristul tupeist care a vrut sa escrocheze doua femei cerandu-le o suma enorma pentru o cursa scurta este un individ extrem de periculos. Omul a scos cutitul, in urma cu cativa ani, la un sofer pasnic. Taximetristul a incercat sa-l injunghie pe tanar, iar Politia a gasit in masina agresorului doua…

- Dupa cum se pare intreaga campanie electorala se va desfasura in jurul tragicelor evenimente de la Caracal. NU se poate vorbi despre siguranta cetateanului decat in relatie cu institutiile responsabile pentru siguranta cetateanului. Politia, organele de ordine cum li se spune, vor fi in centrul atentiei,…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea, drumul va fi inchis in intervalul sambata, ora 6,00 - duminica, ora 20,00 (ora Ungariei).In perioada mentionata, pe teritoriul Ungariei, traficul va fi dirijat de catre Politie pe sectiuni, in…

- In primavara lui 2018, la un an de la inaugurare, edilii promiteau remedierea problemelor aparute la stratul de uzura al parcarii etajate din Rogerius. Situația e neschimbata pana azi, chiar daca intre timp parcarea a fost preluata de Municipalitate, prin Administrația Domeniului Public SA, și predata…