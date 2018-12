SFETNICUL de TAINĂ al Guvernului. Vâlcov a confirmat Intrebat daca a discutat unele masuri din recenta OUG, cu omul de afaceri Ion Tiriac, Darius Valcov a raspuns, in cadrul unor declaratii la Guvern: “Unele idei le-am discutat. Noi am vorbit despre acest program, acum venim sa vedem cine investeste”. Acesta a fost intrebat in momentul in care se discuta despre programul de finatare a gradinitelor cu program sportiv. De anul viitor, organizatiile, ONG-uri sau fundatii, care vor sa infiinteze gradinite cu program sportiv pot obtine un ajutor de stat de 500.000 de euro, daca gradinita are 5.000 de metri patrati. Tiriac a anuntat ca doreste sa construiasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Un alt punct de pe ordinea de zi a fost aprobarea in cadrul ordonantei de urgenta a posibilitatii de acordare de granturi de pana la 500 de mii de euro pentru toate societatile comerciale, fundatiile si ONG-urile care doresc ca, de anul viitor, sa construiasca gradinite cu program sportiv. Acestea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus ca toti membrii Guvernului au semnat, deci isi asuma modificarile legislative adoptate si ca ordonanta a fost agreata si de ALDE. Întrebat, după ședința de Guvern de vineri seara, în care s-a adoptat OUG cu noile taxe, dacă…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice ale premierului, a spus, vineri seara, ca a discutat cu Ion Țiriac o parte dintre masurile luate prin recenta Ordonanța de Urgența care introduce mai multe modificari fiscale. De anul viitor, organizațiile care vor sa inființeze gradinițe cu program sportiv…

- "Am vazut ca presedintele Iohannis a cerut agenda sedintelor de Guvern si asta este un lucru foarte bun. Noi am spus de acum doua saptamani ca presedintele ar trebui sa participe in aceasta perioada la sedintele de Guvern, tocmai pentru ca subiectul de politica externa, respectiv preluarea presedintiei…

- Ieri, comisarul european Corina Crețu a reacționat la ultimele atacuri lansate la adresa sa de Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, ea spunand ca nu este prima data cand oameni din partidul de guvernamant o ataca, pe ea sau pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, care…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a aflat, in prima parte a zilei de miercuri, la Palatul Victoria. Dupa ce a discutat cu sefa Guvernului despre apropiata preluare, de catre Romania, a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, dar si despre Brexit si despre prioritatile PE, inaltul…

- Premierul Viorica Dancila le-a spus miercuri europarlamentarilor din grupul S&D, din care face parte PSD, ca protocoalele secrete dintre Parchete și SRI au reprezentat imixtiuni in Justiție, iar despre reprimarea violenta a mitingului din 10 august a spus ca Romania nu poate asista pasiva la incalcarea…