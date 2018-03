Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Quinn: Poveste de succes – nu exista “nu pot”, daca vrei ceva cu adevarat Christine Carlos, o femeie obișnuita, a slabit singura 45 de kg intr-un an. Christine Carlos este o femeie cât se poate de obișnuita. Nu e model, nici actrița, nici cântareața, nici bogata, așa ca…

- Medicamentul natural al dacilor. Protejeaza stomacul, gatul si plamanii, trateaza infectiile intestinale si bolile de rinichi Folosita inca din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns sa fie cunoscute pana in zilele noastre datorita consemnarii lor de catre Dioscoride, celebrul…

- HOROSCOP 9 Martie 2018: ESte ziua alegerilor. Poți fi intr-o singura parte. Alege ceea ce te face fericit, ceea ce te face sa te simți impacat cu ce ai decis. Poți ajuta, dar nu poți salva pe toata lumea.

- Dr. Quinn: Amelioreaza afecțiunile digestive și te scapa de respirația neplacuta Ce planta aduce numeroase beneficii pentru sanatate. Menta este denumirea generica pentru aproximativ 25-30 de specii de plante aromate, foarte raspândite în întreaga lume. În termeni…

- Iata in ce consta si cum poti pierde 6 kilograme in 10 zile. Mic dejun: o cana cu lapte si fulgi de cereale (nu musli) sau doua felii de paine prajita cu unt si apa plata sau ceai. Gustare: o banana, o creasca de orez cu lapte sau un sendvis cu branza si unt. Pranz: o jumatate…

- Daca te-ai intrebat vreodata care este unul dintre cele mai bune variante de lapte praf pentru bebelusul tau, venim in ajutorul tau si iti spunem ca acest lapte praf Topfer este unul dintre ele. Are o multime de avantaje, de care copilul tau se va putea bucura daca consideri ca se pliaza pe ceea ce…

- Previne și ține sub control diabetul Studiile recente arata ca fasolea roșie este foarte buna pentru menținerea sub control a nivelului de zahar din sange. In plus, indicele scazut pe care-l are fasolea roșie previne riscul de diabet. Așadar, include fasolea roșie in alimentație macar o data…

- Dieta cu goji. Sfaturi si reteta VIDEO A venit vremea pentru dieta! Incearca dieta cu fructe goji, dar numai in combunatie cu o cura de slabire bazata pe mai putine calorii. Cura de slabire cu fructe goji Fructele goji ofera multa energie, deoarece conțin carbohidrați complecși și antioxidanți…

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- LOTO: Tragere speciala Joker, de Dragobete Loteria Romana va organiza duminica o tragere speciala Joker, la care fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat cu 50.000 lei, cu ocazia sarbatorii iubirii la romani - Dragobetele. Potrivit documentului, la tragerile loto de joi, 22…

- Dieta cu sfecla este una dintre dietele care dau rezultate uluitoare in timp record. Dupa doar 3 zile de regim de regim alimentar, cu sfecla, vei reuți sa slabești patru kilograme.

- Dr. Quinn: 7 beneficii incontestabile ale ceaiului de mușețel Mușețelul este, fara doar și poate, una dintre cele mai populare și raspandite plante medicinale. Florile de musetel conțin matricarina si matricina, un mare numãr de flavonoizi, glucozide si, nu în ultimul rând,…

- Durerile de genunchi reprezinta o adevarata problema de sanatate cu care tot mai mulți oameni se confrunta in ultima vreme (și pentru care aleg adeseori tratamente naturiste). Acesta este motivul pentru...

- Daca in acest moment nu arați deloc cum ți-ai imaginati, nu trebuie sa disperi, scrie varusandel.ro. Trucul de mai jos, simplu și eficient, te ajuta sa rezolvi aceasta problema fara sa ții vreo dieta drastica. Citeste si Ceai de ceapa. Beneficii si contraindicatii. Retete pentru imunitate,…

- Dieta rapida cu struguri. Scapi de 3 kilograme in doar 5 zile Strugurii sunt adevarate minuni pentru starea ta de sanatate. Pe langa vitaminele si mineralele pe care le aduce organismului, o cura cu struguri te ajuta sa si slabesti. Iata în ce consta dieta cu struguri: Micul - dejun…

- Dieta minune americana, sau dieta cu 1.000 de calorii, nu te infomenteaza deoarece trebuie sa mananci foarte des, la ore fixe, din doua in doua ore, dar foarte puțin. Așadar, mancand foarte des, vei elimina senzația de foame. Regimul trebuie ținut timp de cinci zile și, daca vei consuma alimente conform…

- Vreme de iarna la inceput de saptamana Saptamana debuteaza cu vreme rece, lapovita si ninsori in aproape toata tara. Meteorologii anunta temperaturi in scadere si precipitatii pe arii extinse. Iar zilele urmatoare vor continua in aceeasi tendinta din punct de vedere termic, spun specialistii. ,,În…

- Pavel Ster, un roman in varsta de 51 de ani, stabilit in California, Statele Unite, de la varsta de patru ani, este sosia lui Bono, celebrul solist al trupei U2 si a urcat pe scena in prima editie a noului sezon „Romanii au talent“.

- Dr. Quinn: simptome care anunța apropierea menopauzei – partea a II-a Cum puteți trece mai ușor prin aceasta schimbare majora. Am scris în urma cu câteva zile un articol despre menopauza - ce înseamna și ce simptome anunța apropierea ei (gasiți materialul aici). În…

- Deși lactatele sunt un subiect destul de controversat trebuie precizat faptul ca iaurtul grecesc fața de celelalte produse din aceasta categorie conține o cantitate mult mai mica de lactoza. Ofera un aport bun de proteine, calciu, probiotice, potasiu dar și vitamina B12. Este un ajutor…

- Un tratament excelent pentru sindromul oboselii postvirale, al oboselii cronice, pentru febra glandulara sau pentru recuperarea dupa o boala istovitoare este amestecul de sucuri din sfecla, morcovi, mar si telina, informeaza Agerpres.ro. De secole sfecla rosie este apreciata ca stimulent digestiv si…

- Dr. Quinn: Sport, sau dieta? Care dintre ele este mai importanta pentru a slabi? Atunci când vorbim despre sanatate în general, sau despre slabire în special, lucrurile sunt simple: "manânca mai puțin și mișca-te mai mult". Probabil, orice persoana care a hotarât…

- Dieta cu hrisca. Planul alimentar si reguli de urmat Dieta cu hrisca este foarte populara pe meleaguril noastre, mai ales in zonele din nordul tarii. Planul alimentar pentru dieta cu hrisca Nu exista confuzii in ceea ce priveste alimentele care stau la baza acestei diete, pentru ca ele…

- Retete de prajituri fara coacere: Prajitura cu zmeura si biscuitiIngrediente Prajitura cu zmeura si biscuitiblat 1: 200 g biscuiti macinati marunt, 75 g unt topit, 2 linguri miere de albinecrema: 200 ml frisca lichida, 4 linguri de dulceata de zmeura, 10 g gelatina (un plic)…

- Bautura speciala pe care o consuma Lili Sandu zi de zi. Vedeta arata impecabil și le-a spus tuturor secretul ei, in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”. Lili Sandu are o bautura speciala care o ajuta sa arate si sa se simta bine. Se prepara acasa si este bogat in vitamine. „Bautura contine multe vitamine.…

- Dieta japoneza cu BANANE: dai jos 5 kg in 7 zile Consuma o banana in fiecare dimineata si poti pierde pana la 5 kilograme in doar o saptamana. Dieta nu necesita niciun efort deosebit si nicio schimbare speciala în rutina ta zilnica. Nu este deloc dificil, pentru ca în fiecare dimineata…

- Dieta trebuie personalizata pentru fiecare caz în parte, iar strictețea este litera de lege. Exista multe diete care sunt ineficiente și nesanatoase. Din fericire, exista o dieta de o saptamâna care funcționeaza cu adevarat și care te va ajuta sa dai jos…

- Prepara sfecla rosie la aburi Sfecla rosie este bogata in vitamine cu efect puternic antioxidant si magneziu, potasiu, zinc. De aceea, intareste sistemul imunitar si fortifica organismul. Ajuta, de asemenea, la reglarea nivelului de colesterol. Cel mai bine este sa o consumi cruda,…

- Daca vrei sa slabești rapid și sanatos, cea ma recomandata este dieta cu patrunjel, scrie estisuperba.ro. Cu ajutorul ei vei reuși sa slabești 3 kilograme intr-o saptamana. Tot ce trebuie sa faci este sa prepari o salata de patrunjel. Iata cum se prepara: Citeste si 8 beneficii ale iertarii…

- Dieta cu patrunjel: ieftina, eficienta, rapida Apeland la dieta cu patrunjel veti reusi sa slabiti sanatos pana la 3 kg intr-o saptamana. Rolul principal in acest regim il are banala salata de patrunjel. Iata cum o poti prepara! Sase legaturi de patrunjel verde se spala si se aleg numai frunzele…

- Castraveții acri nu sunt buni numai ca muraturi, ci pot constitui un ingredient de baza pentru diverse preparate. Noi iți oferim trei rețete cu castraveți acri: sos, ciorba și salata. Sos remoulade/VIDEO Ingrediente: 3 castraveciori murați, 100 ml maioneza, doua lingurițe de capere, o lingurița muștar…

- Condimentul pe care ar trebui sa il folosesti in orice mancare. Are efecte uimitoare Originar din India si Sri Lanka, cardamomul este considerat unul dintre cele mai scumpe condimente din lume, pretul lui fiind depasit doar de sofran si vanilie. Îsi datoreaza aroma deosebita, dul­ceag-pi­canta,…

- Dr. Quinn: Cinci greșeli frecvente care favorizeaza apariția și adancirea ridurilor din jurul ochilor Varsta la care apar primele riduri difera de la femeie la femeie. Exista cazuri când primele semne de îmbatrânire se instaleaza rapid, pe la 25 de ani, în timp ce norocoasele…

- Te doare gatul? Cele mai eficiente remedii naturiste Durerile de gat sunt tot mai comune si de multe ori daca nu sunt tratate la timp, pot cobora la laringe, faringe si bronhii. Mierea Aceasta are proprietati antibacteriene care ajuta la procesul de refacere. În plus, contribuie la…

- Daca vrei sa ai succes in 2018 și sa te bucuri mai mult de viața, ar trebui sa ai grija inainte de toate la ce pui pe farfurie. Doar o alimentație sanatoasa și echilibrata te poate ajuta sa fii in forma și sa realizezi tot ce ți-ai propus. Lucrurile nu vor fi insa in regula daca nu vei reuși sa te și…

- Andra incaseaza bani foarte buni de la postul de televiziune PRO TV, acolo unde este jurat la doua emisiuni de mare succes. De asemenea, și soțul ei, Catalin Maruța, are un salariu impresionant. Andra nu este doar cantareața, ci și jurat la doua dintre emisiunile de mare succes de la Pro TV, „Romanii…

- Ardeiul gras este bogat in antioxidanti, iar acestia neutralizeaza efectele radicalilor liberi asupra organismului, care dauneaza celulelor. Contine 92 apa, iar restul compozitiei este dat de carbohidrati, proteine si grasimi. Un ardei gras contine 169 din doza zilnica de vitamina C, vitamina B6, potasiu,…

- Dieta Rina a devenit una dintre cele mai populare modalitati de a scadea in rapid si intr-o maniera sanatoasa in greutate. Dieta Rina nu inseamna sa te infometezi sau sa numeri fiecare calorie pe care o inghiti, insa slabeti vaznd cu ochii si te simti mai bine ca niciodata. Milioane de oameni au…

- Dieta cu orez crud: Scapi de 13 kilograme intr-o luna Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra obiceiurilor alimentare ale chinezilor, renumiti pentru longevitate.…

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Romanii sunt campioni la consumul de paine, iar painea alba preferata romanilor poate duce la obezitate, atrag atentia specialistii. Solutia nu este insa excluderea painii din dieta ci consumarea unor...

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Limitatoare de viteza si separatoare de sens pe o artera intens circulata din Cluj FOTO Trafic intens si ambuteiaje in orele de varf. Accidente la ordinea zilei: 3 persoane au fost ranite, marti dimineata, pe fondul vitezei excesive. Este vorba despre Calea Turzii, artera ce face legatura intre cartierul…

- De sarbatori, cei mai multi romani, plecati peste hotare, revin acasa, alaturi de familie si prieteni. Chiar daca timpul petrecut langa cei dragi e scurt, se bucura din plin de aceaste zile. Si, asa cum vin, trebuie sa se si intoarca inapoi, printre straini.

- Unul dintre cei mai cunoscuti neurochirurgi romani a vorbit la „antena3 live” despre cele mai importante aspecte care pot ajuta creierul in activitatea sa permanenta de a mentine organismul in functiune. In doar cateva randuri iata o sinteza despre ce este bine si ce nu este bine sa faci pentru a ajuta…

- Ce spune medicul Pierre Dukan despre celebra dieta pe care inventat-o Este una din cele mai eficiente diete, dar totodata și una din cele mai controversate. Dr. Pierre Dukan a explicat pe site-ul lui miturile despre aceasta dieta. Este prea restrictiva? „Când ții dieta…

- Cat poti slabi intr-o saptamana cu DIETA SUEDEZA Dieta suedeza se bazeaza pe terci din faina de hrișca, lapte cu conținut redus de grasime, cartofi, fructe și legume. Poti slabi cu ajutorul ei între 3 si 5 kilograme într-o singura saptamâna. Luni Mic dejun: 1 pahar…

- Anda Adam apeleaza la o strategie eficienta, care ii permite sa se rasfețe din punct de vedere culinar de sarbatori, fara sa se strezese in ianuarie din cauza kilogramelor in plus. Cantareața este preocupata de modul in care arata, așa ca e atenta la alimentație și merge constant la sala. Conștienta…

- Vedeta care a renuntat de doi ani la telefonul mobil Cunoscutul artist britanic Ed Sheeran sarbatoreste doi ani de cand nu are telefon mobil. Interpretul hitului „Perfect" a postat pe Instagram motivul care l-a facut sa îsi ia o pauza de la telefon, amintindu-le fanilor ca au trecut…