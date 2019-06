In urma cererilor depuse s-a decis ca forduri de la soia, tomate pentru industrializare cultivate in camp, castraveti pentru industrializare cultivati in camp si cartof timpuriu pentru industrializare sa fie reduse. In schimb, au fost suplimentate fondurile pentru lucerna, orez, samanta de cartof, sfecla de zahar si legume cultivate in sere si solarii: tomate pentru consum in stare proaspata, castraveti pentru consum in stare proaspata si/sau pentru industrializare, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata.

