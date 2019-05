Sfaturile unui oenolog pentru alegerea, pastrarea si consumarea vinurilor premium

Dragnea: Până să venim noi, guvernele erau făcute de SRI

"Păi noi pentru asta ne batem pentru că alegerile din 2016 au avut rost pentru că o mână de oameni împreună cu mine și care am reușit să ținem partidul ăsta unit cu toate atacurile, am reușit să facem lucruri importante în România. În primul rând am refuzat să predăm guvernul serviciilor,… [citeste mai departe]