Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop. Cat de rele sunt femeile in funcție de zodie. Femeia Taur e cea mai rea, are prefacatoria in sange si isi va trada prietenii din cauza invidiei, femeia Varsator e cea mia putin rea

- Rochii de banchet 2019. Iata cum iși alegi rochia potrivita pentru balul de absolvire din clasa a VIII-a sau clasa a XII-a, in funcție de forma corpului tau. Afla toate informațiile utile pentru tine, doar in articolul a1.ro

- Ambiție, romantism, impulsivitate sau curiozitate, toate acestea sunt trasaturi de caracter ce definesc firea umana, iar atunci cand vine vorba de femei atenția devine sporita. Partenera ta s-a nascut in iunie? Eh, nu-i așa ca e foarte, foarte curioasa din fire? E pretențioasa din cale afara? E clar,…

- Sarbatorile Pascale pica aproape de 1 mai in acest an, ceea ce inseamna pentru romani o dubla cheltuiala. Este foarte important sa stim cum sa ne gestionam banii, in asa fel incat sa facem fata acestei perioade. Cornel Ionescu, consultant financiar Banomentru, a explicat pentru „Adevarul” ce ar trebui…

- Greutatea ideala depinde de la o persoana la alta. Daca te compari cu prietenii sau cu rudele, risti fie sa te multumesti sa ai cateva kilograme in plus, fie sa vrei sa slabesti exagerat de mult.

- Sa fie mireasa este visul oricarei femei inca de cand este doar o fetita. Cati dintre noi nu avem clar in minte momentul in care o fetita de doar cativa anisori este intrebata: „Ce-ai vrea sa te faci cand vei fi mare?”, iar aceasta sa raspunda, candid: „Mireasa!”? Nu e de mirare, asadar, ca femeile…