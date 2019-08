Sfaturile de sănătate pe care nu ar trebui să le urmezi Sanatatea este mai importanta decat orice și tocmai de aceea ar trebui sa o protejam cat mai bine. Exista multe mituri cu privire la ce este sanatos sa facem și ce nu – pentru a nu te pierde in ele, poți arunca o privire pe lista de mai jos. Women’s Health Magazine a realizat o lista cu mituri de sanatate in care nu ar mai trebui sa crezi: Daca vrei sa slabești, conteaza doar sa faci sport Exista doua tabere – cei care spun ca pentru a slabi trebuie sa te concentrezi doar pe dieta și cei care spun ca doar pe sport . In realitate, niciuna din tabere nu are dreptate. Trebuie sa existe un echilibru,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Credit: NIAID Virusurile sunt cunoscute mai ales pentru natura lor agresiva și infecțioasa. Este adevarat, majoritatea virusurilor provoaca boli, care variaza de la o raceala ușoara pana la afecțiuni grave, precum sindromul respirator acut sever (SARS). Virusurile invadeaza celula gazda, preluand controlul…

- Programul corect de hidratare Iata ce trebuie sa mai faci pentru a ajunge la greutatea ideala Reziști o luna fara mâncare, însa doar o saptamâna fara apa, conform scientificamerican.com. Acest lichid este vital pentru noi, deoarece aproximativ 70% din corpul nostru est…

- Vara este sezonul pepenelui, iar nutritionistii recomanda consumul lui datorita proprietatilor pe care il are. Mai mult decat atat, acestia sustin ca pepenele este un puternic aliat impotriva kilogramelor in plus.

- Dovlecelul este plin de vitamine si e indicat persoanelor care incearca sa slabeasca sau sa isi mentina greutatea. In aceasta perioada se gaseste peste tot, de aceea ar fi bine sa profiti de beneficiile sale. Noi iti propunem o ciorba gustoasa cu dovlecei!

- O dieta echilibrata presupune consumul de multe fructe și legume pentru a avea un corp sanatos. Așadar, ai nevoie de inspirație pentru a gati. Afla din articolul de pe a1.ro despre cateva rețete de dieta delicioase

- Unul dintre cele mai importante proiecte ale anului 2019, dedicat parintilor, copiilor și unui stil de viața sanatos - „Carticica Mama și Copilul” -, a fost lansat in cadrul unui eveniment ce a cuprins o conferința de presa, dar și o mulțime de surprize pentru cei mici. Peste 200 de persoane, deopotriva…

- Reprezentantii ZDI i-au intimpinat pe pelerini oferindu-le ghidul care le ofera toate amanuntele legate de vizita istorica a Papei Francisc la Iasi. Pelerinii si nu numai vor descoperi in cele 24 de pagini ale suplimentului toate informatiile dorite: puncte de acces, de plecare, strazile blocate si…

- Majoritatea dintre noi simtim nevoia, ocazional, sa aducem schimbari in aspectul si atmosfera locuintei noastre, insa lucrurile se complica pe masura ce realizam ca procesul de amenajare implica foarte multe aspecte, pe care in entuziasmul nostru de la inceput, omitem sa le luam in calcul. Asadar, totul…