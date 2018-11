SFATURI PREȚIOASE de la fondatorul primului start-up românesc de un miliard de dolari "La cel mai mic semn ca exista o oportunitate, trebuie sa profitati de ea. Insa, din pacate, vin si cu o veste proasta: totul este despre un timing, un timing fantastic care trebuie sa existe. Iar timingul tine, din nefericire, de noroc. Orice ai face in drumul tau, daca nu ai noroc, n-o sa reusesti", a spus Dines. El a povestit care a fost momentul de cotitura in care firma pe care o fondase a iesit la suprafata dintre miile de start-up-uri din sectorul tehnologic. "In 2013, dupa mai multi ani de batut pasul pe loc, am primit un telefon de la un tip dintr-o companie cu sediul in India, o companie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

