Sfaturi pentru studenţii care caută cazare * Evitati anunturile gen "camera acces baie, bucatarie la doamna / domn in varsta": in general, si saltelele sunt in varsta, ca doamna / domnul, singurii tineri fiind acarienii din ele, ramasi de la ultimii chiriasi. "Acces bucatarie" inseamna ca trebuie sa spalati vase si sa gatiti in locul gazdei. * Fugiti de orice "apartament mobilat clasic". Nu e vorba despre stilul clasic (din sec. XVIII), ci despre faptul ca proprie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

