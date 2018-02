Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Sinaia au intervenit, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Pompierii din Sinaia intervin, marti seara, pentru stingerea unui incendiu violent produs la o cladire in care functioneaza o statie ITP si un service auto. Flacarile au cuprins o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati,doua autoturisme dezmembrate fiind arse. Circulatia pe DN 1 a fost deviata.…

- Circulatia pe DN1 in zona statiunii Sinaia este blocat din cauza unui incendiu care a izbucnit, marti, la un service auto situat la iesire din localitate. Politia a decis sa devieze circulatia prin centrul statiunii.

- Mai multe animale au murit si zeci de tone de furaje au ars intr-un incendiu care a avut loc, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Victoria din comuna Stauceni, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Asociatia ALTERNATIVE, infiintata in anul 2013 de Ioana Tanase si Mihai Pop, a deschis anul trecut un magazin online unde comercializeaza produse alternative celor de plastic, cum ar fi sacose din bumbac, periute de dinti din bambus sau saculeti pentru produse vrac. Pe langa magazinul online, asociatia…

- Pompierii din Lugoj au fost nevoiti sa intervina joi seara la un incendiu izbucnit in curtea unui service auto de pe strada Zorilor. Un microbuz avariat a fost cuprins de flacari, cel mai probabil in urma unui scurtcircuit. Cativa martori au sunat la 112 si au cerut sprijinul pompierilor. Oamenii au…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- O mașina s-a transformat intr-o adevarata torța, aseara. Microbuzul avariat care a fost cuprins de flacari se afla parcat intr-un service auto de pe strada Zorilor, din Lugoj, conform lugojinfo.ro. Pompierii au intervenit in urma unui apel la 112 a unui martor ocular. Pana sa ajunga pompierii, s-a acționat…

- Incendiul s-a produs pe o strada intens circulata. Autoturismul se indrepta spre zona centrala a orasului, iar la un moment dat soferul a observat ca iese fum de sub capota masnii. Imediat aceasta a fost cuprinsa de flacari, insa din fericire conducatorul auto a reusit sa se salveze. Cauza…

- Un cadavru a fost pescuit, marți dupa-amiaza, din apele Marii Negre, in zona Pescarie, din Constanța, in apropiere de Mamaia, de catre pompierii constanțeni. Aceștia au stabilit ca este vorba despre cadavrul unei femei de 47 de ani, din Castelu, pe care familia o daduse disparuta cu o zi in urma. Vezi…

- Ph-online.ro vi-i prezinta pe pompierii din cadrul ISU Prahova care s-au luptat cu focul izbucnit la un service auto din Campina. Misiunea nu a fot deloc usoara, incendiul fiind unul puternic, manifestat pe o suprafata de 300 metri patrati. Focul a cuprins mai multe anvelope,…

- Un barbat din Falești și-a reparat automobilul la un auto service din capitala, solicitind schimbarea curenta a complectului GRM, a pompei de racire, a filtrului de combustibil, precum și a placuței de frina la automobilul sau de model Renault Megane Scenic. Pentru reparația automobilului a fost achitata…

- Pompierii orastieni intervin pe Dn 7, la iesirea din Oraștie, la un accident rutier, soldat cu 3 persoane decedate. Echipajele de descarcerare și prim ajutor au gasit la locul impactului dintre 2 autoturisme 3 victime incarcerate si decedate. Cei doi barbați și o femeie nu au supraviețuit impactului…

- Persoanele cu picior diabetic trebuie sa fie precaute in sezonul de iarna. Specialiștii de la Asociația de Podiatrie recomanda incalțaminte adecvata in anotimpul rece pentru cei care sufera de aceasta afecțiune. De asemenea, specialiștii va dau cateva sfaturi pentru a va proteja in perioada iernii.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in jurul orei 22:00, la o locuința situata in localitatea Cetan, comuna Vad. Din cauza ca prin apelul la 112 a fost anunțat un incendiu care se manifesta la un coș de fum cu extindere și la acoperiș, la imobilul din localitatea Cetan au fost trimise doua autospeciale…

- O tanara din Marea Britanie a declarat ca angajatii de la centrul oficial Samsung la care si-a dus smartphone-ul pentru a-i fi schimbat ecranul au accesat imagini si mesaje private de pe dispozitiv. Jo Tiffin-Lavers, in varsta de 28 de ani, a platit 260 de lire pentru reparatie la Samsung Support Centre…

- Detașamentul Aiud intervine, luni in jurul orei 12.00, cu doua autospeciale, pentru stingerea unui incendiu la o casa din localitatea Magina. „Detașamentul Aiud intervine cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Magina (Aiud).” Revenim…

- A mers sa-si repare masina la un service auto din Chisinau, iar cand a luat-o, a depistat ca automobilul are mai multe defectiuni. Un sofer din capitala se plange ca dupa ce si-a preluat autovehiculul de la reparatie s-a pomenit cu un prejudiciu inzecit.

- Un incendiu puternic a distrus biserica din lemn din localitatea Suha, comuna Malini, judetul Suceava. Fflacarile au cuprins intreg lacasul de cult, pe care l-au pus la pamant in doar cateva zeci de minute.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Detasamentul Fripis ayu fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o degajare de tencuiala cazuta de pe fatada unui bloc pe o casa in Constanta zona Piata Chiliei, strada Dobrogea. ...

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- FOTO: INTERNET O tanara de 24 de ani, studenta la Timișoara, a amenințat ca-și pune capat zilelor, marți, intenționand sa sara de pe cladirea caminului Facultații de Agronomie din Timișoara. Mama ei, ramasa acasa, a sunat disperata la pompierii banațeni. S-a intamplat marți dupa pranz, cand…

- Incendiu izbucnit in aceasta seara la o locuința situata pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Incendiul a fost sesizat de vecini care au vazut flacarile mari ce au cuprins locuința unei femei in varsta de 84 de ani. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere de la ISU Buzau.…

- Pompierii prahoveni au intervenit, in ultimele trei saptamani, pentru stingerea a opt incendii care au izbucnit la locuinte amplasate la marginea localitatii Calugareni. Sapte dintre incendii au avut loc in perioada 21 - 30 decembrie. Dupa fiecare dintre interventii a fost stabilita drept cauza a…

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- In urma cu putin timp, un incendiu a inzbucnit la Poarta 1, municipiu Constanta. Din primele informatii, se pare ca o locomotiva a luat foc. Spre locul evenimentului au plecat doua autospeciale de la Detasamentul Port. ...

- Ordinul ANAF nr. 4.1402017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale și a contribuției de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.041 din 29 decembrie…

- Astazi, 9 ianuarie, la ora 05,32, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Campulung și Punctul de Lucru Aninoasa au intervenit in localitatea Berevoești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un garaj și care s-a extins…

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat…

- Doua echipaje din cadrul Stației de Pompieri Strehaia au intervenit joi, 4 ianuarie, cu doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, in localitatea Corcova. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta, cu flacara deschisa, la…

- 1.400 de masini au fost distruse in urma unui incendiu izbucnit, duminica, intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in timpul unui spectacol ecvestru international, informeaza presa britanica.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat…

- Pompierii timisoreni au fost chemati, vineri seara, sa stinga un incendiu la o locuinta din comuna limitrofa Giroc, care a pornit de la un scurtcircuit provocat de un caine care a ros cablul...

- Pompierii din Ploiești au facut o descoperire macabra dupa ce au venit sa evacueze zona. Aceștia au gasit un barbat decedat, informeaza observator.tv. Salvatorii au fost chemați dupa ce o țeava de gaze a fost avariata de o mașina care a scapat de sub control. Ulterior, șoferul a fugit de…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 situatii de urgenta, dintre care 141 misiuni de stingere a incendiilor. Potrivit unui comunicat al IGSU, in perioada 24 - 25 decembrie, peste 5.100 de pompieri s-au aflat la datorie, zilnic, pentru asigurarea protectiei…

- Cel putin 37 de filipinezi au murit într-un incendiu care a izbucnit într-un mall din orasul Davao, potrivit oficialilor locali citati de Reuters. Pompierii s-au luptat mai multe ore cu flacarile care au izbucnit la etajul trei al cladirii si s-au raspândit…

- Drama in doua familii din satul bihorean Draganesti. Doi tineri care urmau sa se casatoreasca, o fata de 25 de ani si logodnicul ei in varsta de 23 de ani, au murit asfixiati si carbonizati, in noaptea de joi spre vineri. In jurul orei 01:40, parintii fetei au sunat la 112, anuntand ca locuinta…

- Recomandari ale jandarmilor montani pentru turistii si pasionatii sporturilor de iarna care aleg sa-si petreaca sarbatorile in statiunile montane din judetul Hunedoara. In perioada imediat urmatoare in atenția jandarmilor hunedoreni vor fi misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia…

- Pompierii vor ajunge in aceste zile in toate gradinitele si scolile din tara pentru a le da sfaturi profesorilor si copiilor despre cum trebuie sa se comporte in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta.

- Recent, la Roma, a avut loc Concertul ”Craciun cu DOR de Casa”. Evenimentul a fost organizat de Ambasada Republicii Moldova in Italia, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și al Biroului Relații cu Diaspora, in parteneriat cu Societatea de Asigurari mutuale ”Cesare Pozzo” și in colaborare cu Asociațiile…

- Pompierii doljeni au intervenit la fata locului, insa nu au mai putut salva aproape nimic. „Masina a ars in proportie de 90%, iar in interiorul acesteia se aflau si documente personale. Primele cercetari arata ca incendiul a izbucnit din cauza folosirii intentionate a unei surse de aprindere pentru…

- In lumea in care punem tot mai mult preț pe imagine, nici cea a telefonului nu este una de neglijat. Se poarta telefoanele scumpe, smartphone-uri ce pot fi o baza pentru organizarea zilnica. Se poarta husele deosebite și frumos etalate, pe telefoane de asemenea atragatoare. Ce te faci insa cand un nefericit…

- • La anul vor fi 5 miliarde de lei in plus la sanatate. Managerii spitalelor publice si reprezentantii autoritatilor vorbesc despre lipsa de finantare in sistemul de sanatate, dar o analiza asupra bugetului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) arata ca de la an la an bugetul a fost mai…

- ASSAI intentioneaza sa deruleze un program pilot de recrutare si relocare a 80 de persoane din Republica Populara Chineza, iar daca se dovedeste ca aceste persoane se pot integra si face performanta in service-urile auto care au acceptat sa intre in acest proiect, programul va continua pana cand…

- ASSAI a transmis catre Ambasada Republicii Populare Chineze o scrisoare de intentie in vederea derularii unui program de recrutare si relocare de forta de munca in Romania pentru cetatenii chinezi, in domeniul service-urilor auto, potrivit unui comunicat emis luni. ASSAI intentioneaza…

- Sfaturi care va pot ajuta la gasirea solutiei optime pentru dezghetarea geamurilor de la masina, in timp util: 1. Porneste caldura si iesi din masina cat timp se incalzeste motorul. 2. NU utiliza niciodata apa fiarta, deoarece risti sa cumperi alt parbriz. 3. Pentru dezaburirea…

- Elevii sunt invațați cum sa citeasca etichetele dulciurilor, biscuiților sau bauturilor pe care le cumpara, pentru a nu se imbolnavi. Direcția Generala de Poliție Locala (DGPL) Sector 4 și InfoCons- Asociația pentru Protecția Consumatorilor au demarat o campanie de informare a copiilor din școli cu…

- „Exista cerere pentru serviciile de recuperare medicala. Avem o crestere cu doua cifre a veniturilor.“ Compania Asclepios din Eforie Sud, care opereaza un centru de recuperare medicala si medicina fizica in Eforie Sud, a ajuns la afaceri de 8 milioane de lei si un profit net de un milion…

- Concluziile au fost ca nivelul de calitate in cadrul cabinetelor evaluate este unul minimal, in majoritatea cabinetelor in care sunt oferite astfel de servicii. Pe parcursul lunii trecute, șapte cabinete de planificare familiala afiliate spitalelor de stat din Bucuresti au facut obiectul unui studiu…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a publicat pe 9 noiembrie lista cu cei mai mari restanțieri la asigurari sociale, pana la 30 septembrie 2017. Lista ii cuprinde pe toți cei care datoreaza statului peste 15 mii de lei, regasindu-se printre aceștia foarte multe companii de stat. Aradul pe lista…