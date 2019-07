Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca furtul din locuinta este infractiune in toate statele europene, autoritatile de aplicare a legii, reunite in cadrul EUCPN si EUROPOL, au lansat, astazi, 19 iunie 2019, o initiativa ce are drept scop constientizarea cetatenilor cu privire la modalitatile prin care isi pot proteja locuinta,…

- CHIȘINAU, 9 iun - Sputnik, Silvia Zavadovschi. Mihaela Eșanu este eleva în clasa a XII-a la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinau. Tânara este una dintre cei cinci absolvenți de liceu din țara care au primit nota 10 din oficiu pentru trei examene de BAC din patru, fiind…

- Microsoft a ales sa treaca in background multe dintre setarile care in trecut erau disponibile pentru toti utilizatorii. O idee menita sa tempereze elanul novicilor in a activa si modifica setarile sistemului. Dincolo de optimizarea excelenta a resurselor, Windows 10 ofera un Start Menu construit pe…

- Cum organizezi gradina de legume perfecta. Idei și sfaturi pentru incepatori. Orice gradinar la inceput de drum are nevoie de cateva sfaturi utile pentru a planta și a culege legume eficient chiar in gradina sa.

- Ți-ai facut planuri de vacanța și iți manifești entuziasmul alaturi de cei dragi, cu care urmeaza sa calatorești? Ați ales impreuna destinația de vacanța și visați deja la plimbarile lungi și la obiectivele turistice pe care le veți descoperi? Totul poate fi perfect in timpul acestui sejur, daca te…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și grecul Stefanos Tsitsipas (20 de ani, 9 ATP) au participat la o intalnire cu cei mai buni juniori spanioli. Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta pe slovaca Viktoria Kuzmova (20 de ani, 46 WTA) in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Madrid.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2019" care contine recomandari pentru calatorii in afara granitelor Romaniei, precum si un set de informatii de interes pentru cele mai frecventate destinatii turistice din aceasta perioada, respectiv: Austria,…

- Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Matei Basarab” al județului Olt desfasoara, in aceasta perioada, actiuni de control preventiv, pentru evitarea producerii unor evenimente la principalele lacasuri de cult din judet și diseminarea informațiilor preventive…