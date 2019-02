Sfaturi pentru agricultori. Cultura afinului aduce profit de 20.000 euro pe an

Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Cebotarescu, candidatul independent la funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, pe circumscripția 28, cel care a anunțat ca susține legalizarea canabisului a acordat un interviu portalului de știri DIEZ .

- Numeroase studii au descoperit ca somnul insuficient crește riscul unei persoane de a se imbolnavi de afecțiuni medicale grave. Printre aceste probleme de sanatate se afla și bolile cardiovasculare,...

- Pe 2o ianuarie, Gasca Zurli aduce Zambetul Zurli la Slobozia. Spectacolul incepe la ora 15.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor si este cea mai noua productie marca Zurli. Bilete se mai gasesc in reteaua Bilete.ro.

- Prin SUV-ul electric e-tron, primul din gama Audi, nemții spera ca vor incuraja clienții sa treaca de la motoarele convenționale la vehiculele ecologice, cu un nivel asemanator al performanței financiare. Noua platforma Premium Platform Electric (PPE) a grupului Volkswagen va avea un rol important in…

- Infecțiile și problemele de sanatate ale gainilor se pot manifesta și in spații restranse, nu doar in fermele mari. Pe langa un adapost corespunzator și hrana necesara, animalele au nevoie și de...

- Ministrul Culturii, Valer Breaz, a prezentat, marți, in fața Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, prioritațile mandatului sau și a vorbit despre intenția de a transforma instituțiile de cultura in entitați aducatoare de profit, informeaza Mediafax.Citește…