Sfaturi de la Jandarmeria Montana pentru turisti.

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost salvați de catre jandarmii din Arieșeni dupa ce au ramas blocați cu mașina, sambata, pe un traseu montan din munții Apuseni. Aceștia au pornit cu un autoturism Volkswagen Golf pe un drum accidentat, iar mașina s-a defectat intr-o zona izolata a traseului Matișești – Poiana Marșoaia…

- Pe perioada primelor 9 luni ale anului 2018, jandarmii montani alaturi de celelalte structuri județene au participat la 6 acțiuni de salvare-cautare a persoanelor in domeniul montan sau zone greu accesibile, fiind salvate un numar de 20 persoane aflate in dificultate. In vederea creșterii gradului de…

- Jandarmii montani din Rodna care au efectuat o actiune de patrulare in cursul acestei dimineti in Valea Blaznei informeaza ca ninge abundent, ca urmare li se recomanda tuturor celor interesati de deplasarile in aceasta zona sa ia toate masurile necesare pentru evitarea problemelor care ar putea aparea…

- Trei tinere turiste din Israel au fost coborate, luni seara, in siguranta la baza muntelui de catre jandarmii montani, dupa ce s-au abatut de la traseul marcat in Masivul Piatra Craiului, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Brasov, Cristi Rosu.…

- Doi turisti din Bucuresti care sambata seara au urcat pe munte au fost coborati de catre jandarmii montani, dupa ce s-au intalnit cu un urs pe un traseu din masivul Bucegi si au sunat la 112.