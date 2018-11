Sfaturi de care e bine să țineți cont chiar dacă folosiți o soluție de securitate Cu peste 800 de milioane de mostre de amenințari informatice raportate doar anul acesta, dintre care 350.000 sunt complet noi in fiecare zi, este de ințeles de ce, fara o soluție de securitate instalata pe dispozitive, e doar o chestiune de timp pana cand o sa cadeți in capcana criminalilor informatici. Atacatorii au raportat in acest an caștiguri fabuloase din criminalitatea informatica, pagubele facute doar de amenințari de tip ransomware depașind miliardul de dolari. Cu toate acestea, chiar daca folosiți o soluție de securitate - de departe, metoda care va ferește de majoritatea pericolelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender atrag atentia utilizatorilor Facebook, dupa incidentul de securitate, sa evite sa transmita pe internet informatii importante si fotografii sau sa poarte conversatii cu caracter sensibil, intrucat riscul expunerii acestora in timp catre persoane…

- Aproximativ 50 de milioane de utilizatori Facebook au fost „expusi” din cauza unei vulnerabilitați de securitate a rețelei de securitate, a anuntat vineri grupul american prin intermediul unui comunicat citat de News.ro . Atacatorii au fost in masura sa exploateze o vulnerabilitate a unei caracteristici…

- Aproximativ 50 de milioane de utilizatori Facebook au fost ”expusi” din cauza unei brese de securitate, a anuntat vineri grupul american, relateaza BBC News. Atacatorii au fost in masura sa exploateze o ”vulnerabilitate” a unei caracteristici – “View As” – pentru a prelua controlul asupra conturilor…

- Specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender au anuntat joi ca atacatorii din spatele botnet-ului Hide ’N Seek (de-a v-ati ascunselea), descoperit la inceputul anului 2018, speculeaza acum faptul ca unele terminale cu Android sunt vandute cu functionalitatea de testare din timpul productiei…

- Fostul premier si lider PSD Adrian Nastase afirma, intr-o postare pe blogul sau, ca PSD nu face foarte bine, remarcamd ca in Evul Mediu, in astfel de situatii, se puneau lipitori si ca "ar fi nevoie de solutii rapide si intelepte", precizand insa ca el nu mai da sfaturi, conform News.ro."Cred…

- Pentru ca, in ultima vreme, Salvamont Argeș s-a confruntat cu o multitudine de situații in care a fost solicitat sprijinul prin numerele de urgența 112 sau 0SALVAMONT, salvatorii montani revin cu un set de sfaturi care trebuie luate in seama, inainte de a planifica o excursie in zona montana argeșeana.…

- Un avion de pasageri care zbura din Egipt spre Germania a efectuat, vineri, o aterizare de urgenta in Creta (Grecia) din cauza unei amenintari cu bomba. Alerta cu bomba a vizat un avion al companiei germane...

- In perioada 15 - 19 august 2018, in minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Sf. Maria, politistii sibieni anticipeaza cresteri ale valorilor de trafic indeosebi pe traseele spre si dinspre zonele de agrement. In acest context, le recomandam soferilor sa adopte o conduita preventiva in trafic, prin aplicarea…