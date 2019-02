Stiri pe aceeasi tema

- Grupul parlamentar al USR a initiat, cu sprijinul PNL, o sesizare de neconstitutionalitate cu privire la Legea asupra OUG 75/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul protectiei mediului. "Ordonanta de Urgenta 75/2018 a fost aprobata de Guvern în…

- Iarna adevarata si-a intrat in drepturi si, odata cu ea, s-au inregistrat si decese declarate ca urmare a gripei. Specialistii avertizeaza ca ignorarea avertismentelor si confundarea gripei cu o raceala de sezon poate avea consecinte grave. Gripa e boala grea, omoara pe capete, inclusiv oameni perfect…

- Daca in noaptea dintre ani, dar și in prima zi din 2019, valorile termice au fost peste media normala, in zilele urmatoare, vremea se racește. Iarna blanda se incheie, iar sfarșitul saptamanii va aduce temperaturi...

- Iohannis a mai promulgat legi ce completeaza Codul Fiscal, reforma in domeniul sanatatii, dar si pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cartii in Romania. Astfel, seful statului a semnat, joi, urmatoarele decrete: *Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului…

- Toti soferii trebuie sa stie asta! Se schimba legea: Vezi ce vor pati cei cu permisul suspendat Soferii din Romania sunt vizați de noua modificare legislativa care se pregatește. Un proiect de lege, depus de trei deputați liberali și unul PMP, vine sa imbunatațeasca situația celor care au ramas fara…

- Probleme imense pentru mai mult de o suta de oameni, in ajunul Craciunului, anunta Romania TV. Au plecat din Timisoara cu destinatia Iasi, dar pe drum au avut parte de o experienta extrem de neplacuta. Trenul Inter Regio 1766 a stat patru ore blocat in Barzava din cauza unei caderi de tensiune. Oamenii…

- Se instaleaza iarna grea peste țara noastra! In doar trei saptamani, avem parte de un al treilea episod de aer rece, care va duce din nou la temperaturi foarte scazute și ninsori, anunța Antena3.In noaptea de marți spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va cobori peste țara noastra…

- Vești proaste de la meteorologi. Iarna grea se instaleaza in Romania! Vremea se va schimba radical, incepand de saptamana viitoare. Temperaturi negative, ninsori abundente, lapovița și ploi, in toate zonele țarii.