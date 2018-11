Stiri pe aceeasi tema

- Despre Venezuela am auzit doar lucruri negative cu privire la inflația record cu multe zerouri, saracia și sacii de bani pentru cateva alimente. Ne amintește de Zimbabwe, cel puțin in ultimii ani. Discutam despre o țara care și-a axat economia doar pe un sector: petrolier. Cand prețul a luat-o la vale,…

- Al treilea transplant pulmonar din Romania a fost efectuat la Spitalul Clinic Sf. Maria din București. Beneficiarul este un tanar in varsta de 34 de ani, din București, care se afla pe lista de așteptare pentru transplant pulmonar, scrie Hotnews. ...

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, participa luni 29 octombrie, de la ora 10.00 la conferința interactiva pe teme europene EuroIMPACT, organizata la București de Institutul European din Romania in parteneriat cu Hotnews.ro - StartupCafe.ro.

- Guvernul ar trebui sa regandeasca intregul sistem de protectie sociala din Romania, iar autoritatile ar putea lua in calcul inclusiv renuntarea la cota unica, a declarat Hans Timmer, economist-sef al Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala, la Bucuresti. "Motivul pentru care politicienii pierd…

- "Poșta Romana a implementat deja, incepand cu 1 septembrie 2018, intr-un numar de 50 de subunitati postale (12 in București, iar restul in țara), plata cu cardul pentru o gama variata de servicii postale, au precizat joi pentru HotNews.ro oficialii companiei. 'La sfarsitul lunii septembrie 2018 s-a…

- De mai multe ori s-a spus in ultimii 15 ani ca soluțiile clasice antivirus vor ”muri” curand, insa ele exista fiindca hackerii sunt tot mai inventivi și este nevoie de companii specializate cu ”armate” de cercetatori care sa-i contracareze, a spus intr-un interviu pentru HotNews.ro Alex Balan. cercetator-șef…

- Medicul Monica Pop, director al Spitalului de Oftalmologie din București, trage un semnal de alarma asupra pericolelor la care se expun persoanele care folosesc picaturi pentru ochii obosiți. Ea a dezvaluit, printr-o postare publica, faptul ca acestea pot conduce la tahicardii, creșteri ale presiunii…

- "Am avut la alegerile din 2014 un sentiment foarte intens de coeziune cu romanii din tara si atunci a fost clar ca ar trebui sa fim mai constienti de ce putem impreuna", povesteste Oana-Maria Georgescu, pentru HotNews.ro. In 2017 a decis sa intre in USR, cu gandul ca "nu putem sa ne intoarcem la job-urile…