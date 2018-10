Stiri pe aceeasi tema

- Iarna si-a facut simtita prezenta in zonele montane ale judetului nostru, iar drumarii au interveniit cu utilaje si aproximativ 40 tone de sare, in Pasul Tihuta. Mai mult, Sectia Drumuri Nationale Bistrita-Nasaud a sprijinit autoritatile din Suceava cu doua utilaje, in zonele Poiana Stampei si Mestecanis.…

- Soferii din Romania aloca un buget de circa 1.000 de lei in vederea pregatirii autovehiculului pentru iarna, in conditiile in care, spre deosebire de cei din statele vest europene, acestia forteaza utilizarea anvelopelor peste limita maxima de folosire, potrivit datelor publicate miercuri de retailerul…

- Nu trebuie sa aștepți prima ninsoare pentru a fi sigur ca mașina ta e pregatita pentru sezonul rece, mai ales ca in acea perioada sau imediat dupa ce sunt anunțate precipitații abundente in timpul iernii mai toți șoferii dau iama in magazinele cu piese și consumabile auto și la vulcanizari. Daca nu…

- Cauciucurile de iarna sunt obligatorii in cazul in care se circula pe drumuri publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, potrivit Codului Rutier. Toți șpferii trebuie sa aiba mașina dotata cu anvelopele potrivite indiferent de sezon. In fiecare an exista o confuzie printre posesorii de masini privind…

- Legislatia din Romania este foarte clara cu privire la faptul ca soferii trebuie sa-si echipeze corespunzator masinile pentru sezonul rece deoarece, in caz contrar, vor avea de suferit rigorile legii. Vrand-nevrand, toata lumea incepe forfota specifica si merge la vulcanizare sa-si schimbe cauciucurile…

- Anvelope all season pe care le pot folosi tot timpul anului, sau anvelope de iarna, pe care ar trebui sa le folosesc doar in sezonul rece – sunt intrebarile pe care le pun șoferii cand trebuie sa hotarasca cum sa-și echipeze mașina. In practica, exista dezavantaje cand folosești anvelope all season…

- Tot mai des in ultima vreme se ridica intrebarea: ce sa aleg pentru echiparea masinii? Anvelope all season pe care le pot folosi tot timpul anului, sau anvelope de iarna, pe care ar trebui sa le folosesc doar in sezonul rece? In practica, exista dezavantaje cand folosesti anvelope all season in