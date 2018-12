Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei a anuntat in direct la Antena 3 ca va trimite presedintelui sefului statului documentele cu privire la revocarea lui Augustin Lazar pe 27 decembrie, dar si ca reveni cu aceleasi propuneri pentru sefia DNA, subliniind numele Adina Florea. ”In data de 27 decembrie dimineata, voi…

- Un hot a furat sute de carnati, in valoare de aproximativ 1.000 de euro, de la un Targ de Craciun din sud-vestul Germaniei, a informat luni, 17 decembrie, o purtatoare de cuvant a politiei locale. Incidentul a avut loc zilele trecute, in orasul Bietigheim-Bissingen, dar furtul a fost…

- "Amnistia și grațierea se fac, nu se discuta", a declarat senatorul PSD Claudiu Manda, care conduce Comisia pentru controlul SRI. El i-a intrebat pe jurnaliști daca li se pare corect ca oameni nevinovați sa stea la pușcarie. "Este o chestiune pe care Guvernul daca o da cu argumentele necesare nu…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a avut convorbiri cu omologul sau chinez Xi Jinping luni, in ultima zi a vizitei sale de stat, de sase zile, in China, relateaza agentia DPA preluata de Agerpres. Steinmeier a discutat cu presedintele Xi si cu premierul Li Keqiang dupa ce a fost primit…

- Liderul USR, Dan Barna, i-a cerut presedintelui Iohannis sa participe la toate sedintele de Guvern din luna decembrie, cu scopul de a bloa o eventuala ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. „Adevarul“ a scris in urma cu cateva zile ca Guvernul planuieste sa adopte ordonanta salvatoare inainte…

- Ceremonie comuna franco-germana in Berlin. Presedintele Emmanuel Macron si cancelarul Angela Merkel au participat la o zi de comemorare a victimelor razboaielor si tiraniei. Celor doi li s-a alaturat si presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o 'noua etapa' in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa 'alunece in haos' si pentru a garanta pacea, relateaza AFP. 'Europa si, in cadrul ei, cuplul franco-german, au obligatia…

- Politia germana a lansat marti un apel catre public pentru a prezenta eventuale fotografii sau inregistrari video ale luarii de ostatici produse luni intr-o farmacie din gara centrala din Koln (vestul Germaniei), autorul fiind un presupus islamist, transmite dpa. Intr-o postare pe Twitter, politia…