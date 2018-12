Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins, in plenul de luni, motiunea simpla prin care PNL si USR au cerut demisia din functie a ministrului Turismului, Bogdan Trif. Acesta a spus, in cadrul dezbaterilor, ca a fost investita in domeniu, pana la inceputul anului 2018, suma de un miliard de lei.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Turismului, Bogdan Trif, intitulata "Turism de Romania: Un ministru incompetent si o tara fara brand", a fost respinsa, luni, de plenul Senatului.In favoarea motiunii s-au exprimat 40 de senatori, iar 76 "impotriva". Votul a fost electronic secret.…

- Printre sutele de participanți de la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis, de Ziua Naționala, la Palatul Cotroceni, s-au aflat vineri seara premierul Viorica Dancila, care a și anunțat ca va onora invitația, dar și șase miniștri din Cabinetul sau, cum ar fi E. Teodorovici sau E.Andronescu,…

- Legea, fiind organica, nu a intrunit numarul necesar de voturi (69) pentru a fi adoptata. Au fost inregistrate 57 de voturi 'pentru', 15 - 'impotriva' si sase abtineri.Dupa ce legea fost respinsa, PSD a solicitat pauza de consultari. Dupa aproximativ trei minute, cvorumul a fost verificat,…

- Acordarea voucherelor de vacanța este o masura care a scos la lumina spatiile de cazare in conditiile in care a avut loc o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri de autorizare pentru spatii de cazare comparativ cu anul trecut, a declarat joi ministrul turismului, Bogdan Trif, la Palatul Victoria,…

- "Acordarea voucherelor de vacanta a scos la lumina din economia neagra spatiile de cazare. In acest an, am avut o crestere de aproximativ 10% a numarului de cereri pentru autorizarea spatiilor de cazare raportat la anul trecut. In Maramures, in luna mai 2018, am avut o crestere cu aproape 600% a…

- Pentru ca magistrații pot cumula pensia cu salariul. Legea 303, privind statutul magistratilor, din pachetul Legilor justitiei, a ajuns la punctul final, dupa atacurile repetate ale Opozitiei si ale presedintelui Klaus Iohannis, la Curtea Constitutionala. Ultima sesizare a sefului statului a fost respinsa,…

- Senatorul PSD Liviu Pop a declarat ca seful statului ar trebui sa demisioneze. In ceea ce priveste insa suspendarea presedintelui Romaniei, social-democratul arata ca nu exista un consens in...