- Prim-ministrul britanic Theresa May ar putea amana din nou votul final in parlament cu privire la acordul incheiat cu Uniunea Europeana, cu mai putin de trei luni inaintea datei de iesire a tarii din UE, transmite Reuters, citand publicatia Sunday Telegraph, conform Agerpres. Aceasta scrie…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times.Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta…

- Fostul premier britanic Tony Blair i-a cerut vineri actualului sef al guvernului de la Londra, Theresa May, sa organizeze un nou referendum privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa…

- Soarta premierului britanic Theresa May atarna de un fir de par dupa votul de neincredere convocat pentru miercuri seara de deputati din propriul ei Partid Conservator. Iata care sunt potentialii ei succesori, potrivit AFP. - Eternul rival Boris Johnson Fostul primar al Londrei si…

- Ieri am putut asista, poate, la un moment istoric in evoluția proiectului Marii Britanii de a parasi Uniunea Europeana. Theresa May a fost infranta pe toate fronturile unde a luptat. Daca pana acum anularea Brexitului parea, totuși, o posibilitate indepartata, ei bine, de azi inainte, posibilitatea…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…

- Mutare de ultim moment a premierului Marii Britanii, Theresa May, inainte de semnarea acordului pentru Brexit.Prim-ministrul britanic Theresa May a publicat duminica o scrisoare destinata cetațenilor Marii Britanii, prin care cere susținerea acestora pentru aprobarea acordului privind ieșirea…

- Patru ministri care sustin ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times. Se relateaza ca Uniunea Europeana ar fi respins planul lui Theresa May privind un mecanism independent de supraveghere a oricarui acord…