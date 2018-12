Stiri pe aceeasi tema

- Italia a remizat pe teren propriu, scor 0-0, contra naționalei Portugaliei. Leonardo Bonucci (31 de ani) a fost huiduit de fanii prezenți pe San Siro din Milano și a avut o replica dura. Bonucci este considerat un tradator de fanii lui AC Milan. Venit in vara anului trecut de la Juventus, fundașul…

- Gabriela Cristea este insarcinata pentru a doua oara, iar in primavara anului viitor va aduce pe lume tot o fetita. Fanii sunt in culmea fericirii si se bucura foarte mult pentru minunea din viata frumoasei prezentatoare de la "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars.

- Alexandru Tudorie, 22 de ani, atacantul celor de la FC Voluntari, a reușit golul de onoare al echipei sale in infrangerea cu FCSB, 1-2. Dupa gol, fostul stelist a avut un dialog de la distanța cu suporterii FCSB-ului, reacție pe care a explicat-o la interviurile de la finalul meciului. "Ne pare rau…

- Nicusor Bancu (26 de ani) spera ca, in sfarsit, el si colegii sai sa rupa seria fara victorie in fata FCSB, duminica, pe ”Ion Oblemenco”, de la ora 21:00, atunci cand are loc un nou meci intre U Craiova si actualul lider al

- Dar, in ultimele luni, a existat o situație legata de drumul de acces in cartier, motiv pentru care am contactat compania Imotrust pentru a avea un raspuns oficial și pentru a afla adevarul despre aceasta situație creata. REP: Care este adevarul legat de subiectul accesului in Via Carmina? Știm ca sunt…

- In varsta de 43 de ani, Gabriela Cristea trece printr-o perioada dificila. Incercata de probleme de sanatate, prezentatoarea TV s-a destainuit despre ce i se intampla in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Fanii s-au speriat, insa, sunt convinși ca vedeta se va insanatoși curand. Citește…

- Cine a spus ca vedetele nu sunt oameni ca și noi, a spus un lucru total greșit! Așa se face ca Gabriela Cristea a racit cum nu se poate mai rau, insa frumoasa moderatoare iși face treaba in continuare, așa cum ne-a obișnuit pana acum.

- Majda, colega lui Cristi Brancu la Antena Stars, iși ține la curent fanii cu tot ceea ce face. De data asta, mulatra a postat pe contul de socializare un mesaj pozitiv și un sfat pentru toți cei care o cunosc. „Mereu am mers pe principiul: totul se intampla cu un scop și daca mintea ta cauta pozitivitatea…