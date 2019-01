Sfat: Momentul POTRIVIT să cumpărați un apartament în 2019 iata rezidentiala s-au putea confrunta cu un blocaj in perioada urmatoare care ar putea genera o scadere a preturilor pe piata, estimeaza specialistii din domeniu. Care este momentul optim pentru o achiziție imobiliara? "Daca se tine cont de noile conditii de creditare mult mai restrictive, cresterea cursului de schimb leu-euro, nivelul ridicat al dobanzii de referinta ROBOR si intarzierea/modificarea programului Prima Casa, este posibil ca in lunile urmatoare sa asistam la un blocaj pe piata rezidentiala care sa conduca in mod direct la o scadere a preturilor", considera reprezentantii imobiliare.net… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

