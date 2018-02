Stiri pe aceeasi tema

- Lista de ingrediente:– 4 oua (sa fie reci din frigider)– 8 linguri zahar– 8 linguri faina– 8 linguri ulei– o lingurița praf de copt amestecat in faina, 1 lingura zeama de lamaie– jumatate de lingurița (sau un varf de cuțit) de sare– 2-3 linguri de cacao– mirodenii (coaja de lamaie, esența de vanile……

- Slana Fest la Cluj. Bomboane de ciocolata cu miez de slanina Un cofetar a prezentat, sambata, la un concurs organizat la Cluj-Napoca in cadrul festivalului SlanaFest, bomboane de ciocolata cu miez din slanina maturata si un tort cu ciololata si bacon prajit. Bucatarul a primit cupa la categoria produse…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- Feng shui regula #1: Lasa prosperitatea sa intre in casa La fel ca si oaspetii, oportunitatile ajung la noi pe usa de la intrarea in casa, spune Chan. Iar pentru a incepe ianuarie intr-o nota pozitiva, intrarea in locuinta ta ar trebuie sa fie atractiva si primitoare. Numarul de pe usa ar…

- Nasul infundat este in cele mai multe cazuri un simptom al racelilor sau al alergiilor cu care multi dintre noi ne confruntam in sezonul rece. Exista mai multe remedii simple pentru desfundarea nasului cu ajutorul unor legume.

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Romania este data peste cap de nenumaratele modificari care implica atat mediul de afaceri cat si salarizarea oamenilor de rand. Ajunsi la fundul sacului dupa promisiunile elucubrante din campanie ale...

- Sfantul Mucenic Nichifor a trait in secolul al III-lea, fiind prieten cu preotul creștin Sapriciu. Dintr-o pricina oarecare, cei doi se cearta nemaidorind sa iși vorbeasca, Dupa o vreme, cu sufletul greu, Nichifor trimite cațiva prieteni la Sapriciu, pentru a-i transmite ca-și cere iertare.

- Pui la cuptor – Reteta #1: Pulpe de pui si cartofi la cuptor Ingrediente Pulpe de pui si cartofi la cuptor– o caserola de pulpe de pui superioare– 6 cartofi– o rosie– un gogosar mic (sau ardel gras)– o ceapa– vreo 5-6 catei de usturoi– sare, piper, cimbru…

- Cetatenii europeni vor avea un acces online mai mare si mai usor la achizitii de produse, rezervari de hoteluri, inchirieri de masini, festivaluri sau bilete pentru parcurile de distractii din alte state ale Uniunii Europene, conform unor noi reguli adoptate marti de Parlamentul European, reunit…

- In București, sambata, 3 frebruarie, vom avea aproape 18 grade Celsius. Duminica, 4 februarie, temperaturile vor scadea, nu va fi doar senzația de la nivelul corpului. Vom avea temperaturi minime negative, de -2 grade Celsius, și maxima de 9 grade Celsius.

- Poate ca ai intalnit și tu persoane foarte introvertite și despre care spui la prima vedere ca sunt extrem de timide din cauza tacerii, este posibil sa fie in zodia RAC. Nativii nascuți sub semnul zodiacal al racului sunt persoane stilate, care au mare grija la modul in care arata și cu care…

- El este Florin- Florin Morariu. L-ați cunoscut cind a aparut in presa internaționala in urma atentatului terorist din Londra. Am avut placerea sa discut cu el și sa realizez un interviu. E un tip cald, cu mult bun simț, un om care nu uita ca e ieșean și nici ca Romania e țara lui. Intreaga poveste,…

- Cititi mai jos postarea publicata in aceasta dupa-amiaza de politist pe Facebook. "Inca de la inceput am anticipat ca imi va fi greu. Ca va trebui sa fac fata unor valuri de critici si ca imi voi face o multime de "prieteni" noi. La un lucru insa nu m-am asteptat: ca multi "prieteni" si critici sa fie…

- Ceapa este una dintre cele mai populare legume din intreaga lume. Este utilizata ca ingredient in diverse preparate culinare de mii de ani. Productia mondiala de ceapa este in continua crestere, astfel, in prezent, ceapa este una dintre cele mai des cultivate legume dupa rosii, informeaza Agerpres.ro.…

- Pastele este o sarbatoare a carei data e variabila si in jurul careia sunt fixate alte sarbatori, precum Rusaliile (3-4 iunie). Regula dupa care se calculeaza ziua exacta a fost stabilita la Sinodul Ecumenic de la Niceea, in 325 e.n.

- Jurnalistul Rareș Bogdan ii transmite un mesaj public președintelui Klaus Iohannis in care ii spune ca ințelege gestul politic de a desemna un premier PSD, dar ii arata ca anunțul ar fi trebuit de un mesaj catre catre susținatori prin care sa le explice ca nu a avut de ales. Citește și: ALERTA…

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborat din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal, relateaza News.ro.Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din…

- Vietnamezul Hai Ngoc n-a mai dormit, nicio clipa, din 1975. ”Sa mor de mai țin minte ziua in care a inceput totul”, spune. Se mai amețește de la orezul pe care-l cultiva și din care face țuica, pune geana peste geana, dar se odihnește, nu sforaie. La el acasa au venit englezi, japonezi ori thailandezi.…

- Dupa 12 ani de relație, Paula Chirila și Marius Aciu au decis sa puna capat mariajului, care nu mai funcționa, se pare, de ceva vreme. Au declarat, insa, ca vor ramane in relații foarte bune. Deși lumea se aștepta sa se impace, la nici o luna de la separarea oficiala, Paula Chirila nu exclude ideea…

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse publicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Atacantul Mihai Vodut este de astazi noul jucator al campioanei Romaniei, FC Viitorul. Fotbalistul in varsta de 23 de ani a efectuat vizita medicala si a semnat un contract valabil pentru urmatorii 3 ani si 6 luni cu FC Viitorul.Vodut a evoluat ultima data la FC Voluntari, club de care s a despartit…

- "Pentru detoxifierea corpului se ia o ceapa tocata marunt și puțin usturoi pisat. Se amesteca in cantitate egala, se pune 1 minut in apa fierbinte, apoi se pune in tifon și se lipește in mijlocul talpii. Se lasa peste noapte cu un ciorap deasupra. Dimineața vedem ca amestecul este maroniu, ceea ce…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- Pentru unii sunt un tip ciudat. Pentru alii sunt incomod pur i simplu. Pentru majoritatea sunt un anonim. Îmi place anonimatul chiar dac scriu i public ceea ce scriu. Nu scriu pentru a fi cineva. Sunt mulumit c înc pot s scriu. Sunt considerat scriitor. Cu legitimaie i cu plata la zi a cot...

- Povestea cutremuratoare a unui baietel american de 4 ani face înconjurul planetei. Micutul din Texas e în grija autoritatilor, dupa ce a fost descoperit traind încuiat într-un dulap.

- Regula cu “nicio masa dupa ora 6 seara” poate fi data uitarii. Exista citeva alimente minune care pot sa dea jos kilogramele in timp ce dormi. Secretul? Sint alimente bogate in proteine, care iți vor aduce nutrienții necesari fara sa iți creasca nivelul zaharului in singe. Astfel, organismul va continua…

- Carmen Dan a declarat, sambata seara, la un post TV, ca au inceput sa se vireze banii in urma recalcularilor pensiilor militare. De asemenea, ministrul de Interne a facut și anunțul referitor la pensionarile anticipate. "Suntem in 9 septembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari…

- Ultimele zile ale anului 2017 inseamna și premise pentru noi inceputuri in 2018. Sunt multe exemple la indemana, iar unul dintre ele este legat de fondurile europene și de colaborarile transfrontaliere. Este de notoritate in randul administrațiilor și nu numai faptul ca partea de frontiera externa a…

- RETETE PESTE REVELION. Zice-se din batrani ca in noaptea de Revelion e musai sa mancam peste. Asta ne va face sa fim tot anul alunecosi, scapand cu bine din orice situatie. Nu stiu in ce masura superstitia ajuta sau nu, clar e destul de simpatica, dar cred ca motivul pentru care pestele nu trebuie…

- Doi barbați din Hawaii au fost prieteni apropiați toata viața, fara sa știe ca de fapt sunt frați. Aceștia au aflat recent legatura dintre ei, iar acum, cu o ocazia sarbatorilor de iarna, le-au facut o surpriza de proporții familiilor lor, relateaza AP. Alan Robinson și Walter Macfarlane sunt prieteni…

- Guvernul a decis sa nu acorde nici anul viitor tichete cadou si indemnizatii de vacanta, iar angajarile in administratia publica vor fi permise doar cu regula „1 la 2”, in scopul mentinerii in anul 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit masurilor adoptate miercuri…

- Fondul Proprietatea se arata ingrijorat de modul in care coalitia guvernamentala se afla pe o cale clara de a ingropa legislatia privind guvernanta corporativa, se arata intr-un punct de vedere transmis redactiei. Daca acest proces legislativ va continua fara intrerupere, un nou val de "baieti destepti",…

- China si Rusia actioneaza impotriva intereselor SUA, "dorind sa creeze o lume in antiteza cu valorile SUA", se arata in noua 'Strategie de securitate nationala' a Statelor Unite, ale carei idei...

- Sarbatorile de iarna // Cand cercetarile medicale au descoperit actiunile negative ale produselor alimentare noi, care au incercat sa inlocuiasca grasimile traditionale, specialistii si-au indreptat atentia catre slanina, un aliment fara E-uri, coloranti si conservanti.

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Senatorul Traian Basescu, președintele PMP, a declarat luni seara, la Romania TV, ca prezența politicienilor la proteste politizeaza mișcarile de strada spontane și poate genera riposta politica iar prezența unor liberali și a unor membri USR afecteaza credibilitatea protestatarilor. Întrebat…

- Daca vrei sa incerci o rețeta cu adevarat spectaculoasa, mai ales atunci cand e vorba despre o ocazie speciala sau o sarbatoare, atunci bombițele de carne cu bacon și ceapa sunt fix ce ai nevoie ca sa impresionezi!

- Pe umerii lui Meghan Markle se afla o mare responsabilitate in acest moment, deoarece presa este cu ochii ațintiți și obiectivul fixat pe fiecare pas pe care-l face logodnica Prințului Harry. Cu toate ca este obișnuita cu ieșirile in public și cu acordarea interviurilor in calitate de actrița, de cand…

- Cu aceasta ocazie, sotia lui DD, Emilia Batau, fetita lor Dona Milena si cei mai buni prieteni au complotat la organizarea celei mai tari petreceri. Celebrul prezentator nici nu stia ce-l asteapta. Astfel, la un restaurant celebru din Herastrau, peste 200 de prieteni l-au intampinat, i-au adus cadouri…

- Macaulay Culkin, actorul care i-a dat viata lui Kevin McCallister din ”Singur acasa”, a trecut peste perioada nefasta din viata lui si pare ca si-a regasit linistea alaturi de noua iubita, Brenda Song.

- Cui nu-i place fasolea uscata?! O gasești sub diverse forme și dimensiuni: alba, roșie, neagra, pestrița, boabe mari sau marunte. Este o leguma plina de vitamine și minerale care se poate combina atat cu carne, cat și cu legume. Cu siguranța ți-a mai ramas de la 1 Decembrie, așa ca iți aratam cateva…

- E nevoie sa fii cu ochii pe el. Cateodata e nepasator, cateodata iti urmareste fiecare pas. Are dorinta de a "repara" tot. Sociabil si optimist Barbatul nascut in luna decembrie este tot timpul inconjurat de oameni, va trebui sa faci "programare" ca sa ajungi la el. Are prieteni din…

- Deși transpiratul poate fi rușinos, el este necesar pentru buna funcționare a organismului. Cu toate acestea, el trebuie sa fie monitorizat cu atenție pentru ca dereglajele iși pot face apariția foarte ușor și pot pune in primejdie sanatatea ta. Pentru ca transpiratul este o funcție vitala a corpului,…

- Daca vrei sa ai tot mai mulți prieteni pe Facebook, s-ar putea sa fii puțin mai preocupat de lucrurile materiale decat ai fi dispus sa recunoști. Un studiu arata ca oamenii materialiști au tendința de a avea mult mai mulți prieteni pe online decat ceilalți. Aceștia ii colecționeaza asemenea unor obiecte…

- Cristina Stamate de pe scena era cunoscuta de toata lumea care o admira in fata scenei ori la Tv dar putini stiau de problemele ei din viata personala. In 2015, actrita a suferit o operatie complicata la inima. Pentru interventie, Cristina Stamate s-a imprumutat!

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi seara, la postul Antena 3, ca vineri, la nivelul Guvernului, urmeaza sa aiba loc o noua întâlnire cu liderii sindicali din Educație. Mihai Tudose a precizat ca, pâna în prezent, discuțiile cu reprezentanții sindicali au fost…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației ramane in continuare o prioritate a guvernarii, alaturi de sanatate și infrastructura, menționand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatațirea pregatirii și a condițiilor de munca ale corpului profesoral. Citeste si: Mihai Tudose…