Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski anunta deschiderea stagiunii septembrie 2018 2019. Data Spectacol Distributia Vineri 7 septembrie 2018 Ora 19 Targoviste L 39;HEURE D 39;OR Solisti DANIELA VLADESCU, ALINA MAVRODIN MARIUS EFTIMIE Solisti balet ADRIAN MIHAIU, IRINA GANEA MIHAIU, LAIMA…

- Rezultatele de ieri ne-au ajutat sa caștigam inca un bilet, al doilea in acest weekend. Țintim incheierea in forța a saptamanii, iar pentru azi avem trei noi propuneri pentru o cota de 2.

- Spectacolul „Saftita”, cel mai nou proiect semnat de virtuozul tambalului, va fi prezentat pe roof-topul Teatrului National Bucuresti. Teatrul Național ”I.L.Caragiale” anunța deschiderea unei stagiuni de concerte-recitaluri in aer liber care vor avea loc in sala AMFITEATRU, situata pe acoperiș, la cea…

- Sambata, de la ora 19,00, publicul va putea vedea piesa „Trei gratii”, de Valentin Krasnogorov, in regia lui Eugen Fat. Duminica, tot de la ora 19,00, se pune in scena „Uluitoarele numere de singuratate ale lui Edward Gant”, de Anthony Neilson, in regia lui Dragos Alexandru Musoiu.

- Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța inregistreaza o noua premiera. Instituția va gazdui cinci spectacole de teatru, jucate in cadrul Festivalului Internațional de Teatru Independent . Actorii iși așteapta publicul in podul instituției de cultura: “Ati urcat vreodata in podul Muzeului…

- Actorii Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu se vor intoarce pe scena in data de 31 august 2018, cand vor prezenta spectacolul „Faust”, in regia lui Silviu Purcarete, tradițional, la Fabrica de Cultura. Read More...

- Tobosari, dansatoare de cabaret, circari si personaje fantastice vor umple Capitala in urmatoarele 4 weekend-uri. Festivalul B-FIT in the Street! aduna sute de artisti din toata lumea. In aceasta seara, de la ora 19.00, sunteti asteptati la o mare parada.

- Primaria Capitalei prin ARCUB organizeaza in perioada 13 iulie - 5 august Festivalul Internațional de Teatru de Strada București B-FIT in the Street. Cea de-a zecea ediție a festivalului, intitulata „O poveste romaneasca in Anul Centenarului”, aduce la București patru weekend-uri de spectacole de teatru…