Stiri pe aceeasi tema

- Victimele accidentului petrecut in județul Neamț au lucrat fara forme legale ca zilieri, la plantarea de puieți intr-o padure din zona localitații Petriș. Șefa Inspectoratului Teritorial de Munca Arad, Ecaterina Isac, ne-a declarat ca o echipa de control s-a deplasat la punctul de lucru și…

- Microbuzul care a plonjat in apele raului Bistrița s-a transformat in sicriu pentru noua oameni. Unul dintre aceștia este fiul Constantei Andrei, o femeie din comuna Podoleni, judetul Neamt. Iar cel care a supraviețuit este tot baiatul ei. De cand a aflat de tragedie, femeia nu se oprește din plans…

- Ionuț Virlan este singurul supraviețuitor al teribilului accident petrecut in noaptea de miercuri spre joi, in Neamț, in urma caruia și-au pierdut viața 10 persoane. Tanarul de 21 de ani iși amintește cu groaza de clipele in care microbuzul a plonjat in raul Bistrița.

- Accidentul s-a produs in Viisoara, judetul Neamt. Momentul in care microbuzul a cazut in raul Bistrita a fost filmat de o camera de supraveghere din zona. Muncitorii mai aveau doar 20 de kilometri pana la destinatie. La un moment dat, soferul masinii a pierdut controlul volanului…

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta, in judetul Neamt. Un microbuz in care se aflau 10 persoane a cazut in canalul raului Bistrita. Sapte persoane si-au pierdut viata, doua sunt date disparute, iar una a reusit sa se salveze.

- Noua persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu. In plus, microbuzul nu era destinat transportului de persoane,…

- Constanta Andrei, mama a doi tineri care se aflau în microbuzul care a cazut în râul Bistrita, dintre care unul a murit, iar altul a supravietuit, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca acestia erau plecati din data de 14 martie

- Constanta Andrei, mama a doi tineri care se aflau in microbuzul care a cazut in raul Bistrita, dintre care unul a murit, iar altul a supravietuit, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca acestia erau plecati din data de 14 martie in judetul Arad, ”la plantatii”.

- Cele noua persoane care au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat in raul Bistrița, județul Neamț, ar fi lucrat la negru pentru o firma din Cugir. Reprezentanții ITM Neamț au declarat, pentru ziarulunirea.ro, ca in spatele microbuzului care a cazut in raul Bistrița, mai venea un microbuz…

- Noua persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita, informeaza Mediafax.Niciunul dintre muncitorii din autoutilitara implicata in accidentul care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in judetul Neamt nu era angajat cu ...

- Noua persoane au decedat si una singura a scapat cu viata dupa ce un microbuz a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Noua persoane au murit intr-un accident teribil care a avut loc noaptea trecuta in judetul Neamt, acolo unde un microbuz s-a rasturnat in raul Bistrita. In microbuz se aflau zece persoane, iar un singur barbat a reusit sa se salveze. Acesta se numeste Ionut Virlan si are 21 de ani.

- Interventie dramatica a salvatorilor nemteni, in cursul noptii de miercuri spre joi, pe DN 15, in localitatea Viisoara, din judetul Neamt. A fost declarat Planul Rosu dupa ce un microbuz plin cu oameni a cazut in raul Bistrita. Accidentul cumplit a curmat vietile a 9 dintre cei 10 oameni aflati intr-un…

- Noua persoane care munceau in Arad și Alba Iulia au murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in raul Bistrita, in judetul Neamt. O sigura persoana a supraviețuit. Tanarul in varsta de 21 de ani, din Podoleni, a declarat in exclusivitate pentru Mesagerul de Neamț:…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- Pompierii din Neamt au finalizat operatiunile de cautare a doua persoane disparute in raul Bistrita, dupa ce un microbuz a cazut in apa, in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Noua persoane și-au pierdut viața in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt. O singura persoana a reusit sa se salveze. In masina – o autoutilitara de marfa in care au fost montate…

- Pompierii din Neamț au finalizat operațiunile de cautare a celor doua persoane disparute în râul Bistrița, dupa ce un microbuz a cazut în apa, în noaptea de miercuri spre joi, a anunțat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț,…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- 10 persoane se aflau in total in duba care a plonjat, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, bilantul final indicand noua morti si un ranit, aflat la spital, potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). …

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care erau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Dupa primele cercetari, politistii nemteni afirma ca o posibila cauza a producerii accidentului ar fi explozia unui pneu.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.…

- Opt persoane au murit in judetul Neamt, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut in canalul de fuga al raului Bistrita. Cauza accidentuui ar putea fi explozia unui pneu al microbuzului in care se aflau 10 persoane. Tragedia a avut loc in localitatea Viisoara, din comuna Alexandru cel Bun. Societate…

- Tragedie fara margini in județul Neamț, miercuri noapte (4 aprilie). 8 oameni au murit, dupa ce microbuzul in care se aflau a cazut de pe un pod si a plonjat in raul Bistrita. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție. „Au cazut de pe pod si din pacate asta e deznodamantul, e o tragedie. Doua…

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian...

- Opt persoane au murit si una este data disparuta, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- Un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru, informeaza AGERPRES…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Politistii…

- Microbuzul implicat in accidentul rutier din noaptea de miercuri spre joi, soldat cu sapte morti si doua persoane disparute, era inmatriculat pe persoana fizica, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Elena Bulgarea. Potrivit…

- Sapte persoane au murit dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut in raul Bistrita. Numeroase echipaje se afla in continuare la fata locului, incercand sa dea de urma a altor doua persoane care se aflau in microbuz. Autoritatile incearca sa stabileasca si cauza accidentului, iar una dintre primele…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Tragedia…

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.…

- Tragedie cumplita, noaptea trecuta in judetul Neamt. Un microbuz in care se aflau 10 persoane a cazut in canalul raului Bistrita. Sapte persoane si-au pierdut viata, doua sunt date disparute, iar una a reusit sa se salveze.

- Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.

- Sapte persoane au murit si doua sunt date disparute, dupa ce un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut in raul Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt, o singura persoana fiind salvata. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie in acest caz.

- 7 persoane au murit și doua sunt date disparute dupa un grav accident produs, in noaptea de miercuri spre joi, in apropiere de localitatea Viisoara din județul Neamț. O autoutilitara cu muncitori forestieri a plonjat in apele raului Bistrița. La ...

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de...

- Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara. Din primele informații, alte doua persoane sunt in continuare cautate de catre pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț.

- 1 de 5 Un cumplit accident de circulație a fost inregistarat in satul Viișoara, comuna Alexandru cel Bun. Un microbuz care, dupa primele informații, nu avea autorizație pentru transport persoane, a parasit carosabilul și a intrat in canalul raului Bistrița. Tot dupa primele informații, in mașina ar…

- Grav accident de circulatie in judetul Neamt. Cel putin 7 persoane au murit dupa ce autovehiculul cu care se deplasau a cazut in raul Bistrita. Pompierii au instituit planul rosu de interventie. (Radio Iasi/FOTO stiri-neamt.ro)

- Un autobuz a lovit un TIR luni seara, pe DN17, langa orasul Bistrita. In urma impactului, autobuzul a fost aruncat in TIR, iar patru persoane au fost ranite, fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale suplimentare.

- Cinci cetațeni romani - patru barbați și o femeie - au murit luni intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, scrie digi24.ro.Barbații au varste cuprinse intre 27 și 37 de ani, iar femeia are 24 de ani.

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- 2.086 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna februarie 2018. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: bucatar (146); lucrator in comert (146); inspector resurse…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Cel putin doua persoane au murit si alte zece au fost ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropierea orasului italian Milano, informeaza BBC News Online. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7 (8, ora Romaniei). Potrivit cotidianului La Stampa, alte zece persoane au avut nevoie…