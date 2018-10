Sfâșietor! Ce imagine a distribuit Andreea Țurlea, tânăra omorâtă în Călinești Andreea Țurlea era in plin divorț de tatal copiilor ei, pe care ii iubea nespus de mult. Dupa ce in urma cu doua luni, tanara a anunțat Poliția ca este amenințata cu moartea de un barbat prin mesaje pe Facebook, cu cateva in septembrie, ea a distribuit o imagine emoționanta. Citește și: Ce a postat […] The post Sfașietor! Ce imagine a distribuit Andreea Țurlea, tanara omorata in Calinești appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

