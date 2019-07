Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen a oprit productia modelului Beetle, care se fabrica in Puebla, Mexic, la 81 de ani de la aparitia acestuia.Modelul, cu un design inconfundabil, fiind un simbol al contraculturii anilor 60, a avut mai mult de 20 de milioane de cumparatori.

- VW a anuntat in septembrie 2018 ca va fabrica o editie finala a Beetle inainte de a opri productia, in 2019. Modelul este disponibil in variantele decapotabila sau cu acoperis fix, iar pretul de baza este 23.045 de dolari pentru coupe si de 27.295 de dolari pentru decapotabila.

