Sfârşitul tragic al unui şerpar, în România. A trecut prin zone de război şi a traversat Sahara, dar a murit stupid Povestea serparului Ors a fost refacuta cu ajutorul datelor inregistrate de dispozitivul de monitorizare pe care ornitologii din Ungaria i l-au pus in urma cu trei ani. Conform datelor furnizate de dispozitivul satelitar, pasarea a ajuns pana langa Ierusalim, in Cisiordania, Siria, respectiv Sudan și Sudanul de Sud. Același șerpar a traversat de doua ori deșertul Sahara. In septembrie, semnalul emițatorului s-a stins. Ultima locație indicata a fost undeva langa o padure protejata din județul Timiș. Ulterior, serparul a fost gasit mort in zona respectiva, dupa ce s-a electrocutat pe un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Electrocutarea in randul pasarilor este un subiect prea putin cunoscut si dezbatut in mass-media. Insa in Romania sute de mii de pasari isi gasesc sfarsitul anual pe stalpi de electricitate pe care scrie “Pericol de moarte!”.

- A trecut pe lânga Ierusalim, în Cisiordania, Siria, respectiv Sudan și Sudanul de Sud. Apoi a traversat de doua ori deșertul Sahara. În septembrie, a murit electrocutat de un stâlp electric de medie tensiune din Timiș.

- O pasare rapitoare care a parcurs o calatorie lunga și-a gasit sfarșitul in țara noastra, in Timiș, dupa ce a fost electrocutata de un stalp de medie tensiune. Șerparul (Circaetus gallicus), echipat cu un transmițator satelitar in 2017 de catre ornitologii de la Parcul Național Duna-Ipoly din Ungaria,…

- Șerparul (Circaetus gallicus), echipat cu un transmițator satelitar in 2017 de catre ornitologii de la Parcul Național Duna-Ipoly din Ungaria, și-a petrecut primul Craciun in apropiere de Ierusalim, in Cisiordania, și primele zile din anul 2018 in Arabia Saudita. Aceasta pasare petrece noua…

