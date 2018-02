Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto, informeaza AFP.

- Fostul fundas al echipei FCSB, Gabriel Enache, ajuns in aceasta iarna la Rubin Kazan, a marturisit ca tinerii fotbalisti ai vicecampioanei sunt afectati de criticile venite dinspre finantatorul clubului, George Becali. "Am vazut ca pe unii copii din echipa ii afecteaza foarte tare. Eu spun…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto.

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, a decis ca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 12-15 milioane de masini. Hotararea poate deschide calea aplicarii unor interdictii in mai multe orase germana, iar masurile impotriva…

- Orasele germane, care trebuie sa testeze o serie de masuri pentru a reduce poluarea, nu doresc sa introduca transportul gratuit in comun, asa cum a propus recent guvernul federal, a anuntat luni primarul Berlinului, scrie AFP. "Niciun oras nu a propus transportul in comun complet gratuit", a declarat…

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- In timp ce orașele din vestul Europei iau masuri tot mai drastice impotriva mașinilor pe motorina, in Romania crește numarul județelor in care autoturismele pe motorina sunt preferate și depașesc numarul mașinilor pe benzina.

- Interzicerea sau taxarea masinilor care vor sa intre in centrul Bucurestiului este de luni o solutie oficiala. Aceasta a fost discutata intr-o dezbatere publica de functionarii primariei, de reprezentantii societatii civile si toata lumea a fost de acord: prin zonele centrale vom merge pe jos, cu…

- In timp ce producatorii auto au anunțat ca o sa renunțe in urmatorii ani sa mai fabrice autovehicule cu motorizare diesel, iar orașele din vestul Europei iau masuri tot mai drastice impotriva mașinilor pe motorina, in Romania crește numarul județelor in care autoturismele pe motorina sunt preferate…

- Primaria Municipiului Craiova organizeaza, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de: – inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Administrare si Monitorizare transport public ...

- Renault investeste tot mai putin in tehnologia diesel, pe fondul scaderii interesului din partea clientilor din pietele europene mari, precum Franta si Germania, a declarat Olivier Guintrand, directorul departamentului de inginerie al Renault, intr-o discutie cu jurnalisti din Romania, in Spania, la…

- Angajatii germani vor salarii mai mari, dar si mai mult timp liber pentru a avea grija de familiile lor. Mii de membri ai sindicatului IG Metall, cel mai mare din industria metalurgica din Germania si unul dintre cele mai mari din Europa, s-au aflat in greva totala intre 31 ianuarie si 2 februarie,…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, din cauza declinului exporturilor, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua.

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca autoritatile federale vor colabora cu primariile oraselor unde exista un grad ridicat de poluare, pentru a dezvolta rapid solutii de reducere a emisiilor, evitand in acelasi timp interzicerea automobilelor diesel, transmite Reuters, conform news.ro.Merkel…

- Activitatea Casei Romano-Chineze din Arad are ecouri și la nivel de județ. Pentru ca se dorește o implicare cat mai mare a tuturor aradenilor, fie ei din municipiu sau din județ, in acțiuni care pot duce la relații chiar și economice cu Republica China, Casa Romano-Chineza Arad a anunțat lansarea…

- Vanzarile de mașini second-hand aduse din strainatate și reinmatriculate in 2017 a atins pragul de 1,1 milioane de unitați, iar tranzacțiile de mașini noi a crescut anul trecut pana la 100.000 de unitați, potrivit DRPCIV.

- Orologiul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. In total, 18.088…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Proiectul are in vedere urmatoarele puncte: - obligativitatea existentei aparatelor de taxat fiscalizate; - obligativitatea taximetriștilor de a avea un comportament civilizat si preventiv fata de ceilalti participanti la trafic si fata de organele de control, de a avea o tinuta ingrijita,…

- Invazia masinilor din ultimii ani polueaza si aerul din Municipiul resedinta de judet Vaslui, asa se face ca acum doua zile Vasluiul se afla prin orasele cu un nivel ridicat de poluare, de aceea a si primit calificativul “rau”. Asadar pe 8 ianuarie 2018 Vaslui si alte 20 de orase aveau calificativul…

- Invazia masinilor din ultimii ani polueaza si aerul din Municipiul resedinta de judet Vaslui, asa se face ca acum doua zile Vasluiul se afla prin orasele cu un nivel ridicat de poluare, de aceea a si primit calificativul “rau”. Asadar pe 8 ianuarie 2018 Vaslui si alte 20 de orase aveau calificativul…

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, se alatura echipei EY Romania, in calitate de Senior Advisor, a a nunțat cpompania de consultanța. Mișu Negrițoiu va oferi consultanță pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de…

- Numarul cererilor inregistrate de OFPRA au sporit cu 17% anul trecut fata de 2016, dupa o crestere de 6,5% in 2016 fata de anul precedent.Este vorba despre o crestere 'sustinuta chiar daca nu este un aflux masiv', a adaugat Brice, in opinia caruia acest lucru confirma ca Franta este printre…

- Moldovenii care studiaza sau muncesc peste hotare si revin acasa de sarbatori fac sa prospere businessul firmelor care dau masini cu chirie.Eugenia Munteanu invata in Germania. Tanara spune ca apeleaza de fiecare data la astfel de companii.

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Fotocredit: Audi Audi a prelungit in Germania programul "rabla" dedicat mașinilor diesel mai vechi, clienții interesați putand astfel cumpara la un preț redus un model EURO 6 nou pana la data de 31 martie 2018. Demarat in vara anului trecut și gandit a se termina la finele anului ce tocmai s-a…

- Audi a extins la nivel global recall-ul anunțat inițial in Germania pentru A4, A5, A5 Cabriolet și Q5 din cauza unor posibile probleme la sistemul de incalzire. In total, 1.27 milioane de mașini sunt chemate in service.

- Producatorul de automobile de lux Audi va rechema 330.000 de vehicule diesel pe piata din Germania, din cauza unei probleme la sistemul de incalzire care poate duce la declansarea unui incendiu, relateaza MarketWatch, potrivit news.ro.Problema este la o conexiune electrica a sistemului auxiliar…

- Problema este la o conexiune electrica a sistemului auxiliar de incalzire, a declarat un purtator de cuvant. Reprezentantul Audi a spus ca mai multi clienti au raportat un miros de ars in automobile, dar ca nu au avut loc incendii sau alte pagube. Modelele afectate sunt Audi A4, A5,…

- Ministrul german de Finanțe a salutat o propunere a ministrului francez de Finanțe, Bruno Le Maire, de a cere omologilor sai din G20 sa ia in considerare introducerea unor reglementari comune pentru bitcoin. Ingrijorarile sunt impartașite și de guvernul italian, care este la randul sau deschis pentru…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-noiembrie cu 14,6%, la 98.116 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 4,1%, la 14.047.460 de unitati potrivit datelor ACAROM - Asociatia…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg.

- Deși mai sunt doar câteva zile pâna la Craciun, în perioada urmatoare ne vom putea bucura de o vreme de primavara adevarata. Meteorologii anunța temperature bulversante pentru zilele urmatoare. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, astazii, temperaturile…

- Ianis Hagi (19 ani) nu primeste sanse din partea lui Stefano Pioli in prima echipa a Fiorentinei, dar marcheaza meci de meci pentru echipa de tineret a clubului de pe Artemio Franchi. Sambata, fiul "Regelui" a inscris al doilea gol consecutiv, in victoria cu Genoa. Echipa de tineret…