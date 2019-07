Sfârșitul lumii va veni în 2019. Cea mai sumbră predicție a lui Nostradamus care sperie întreaga lume Sfarșitul lumii va veni in 2019. Cea mai sumbra predicție a lui Nostradamus care sperie intreaga lume Celebrul profet ar fi scris despre anul 2019 ca va fi un an care marcat de numeroase dezastre. Anul 2019 va fi un al an dreptații, conform lui Nostradamus, iar fiecare va primi exact ceea ce merita pentru faptele savarșite in trecut. Mai multe parți ale globului vor fi afectate de dezastre naturale. Vor fi uragane și cutremure in unele zone ale Americii de Nord. Da, va exista și prosperitate financiara in 2019, dar numai daca banii vor fi folosiți, transmite Nostradamus, in scopuri bune. Foarte… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța a creat precedentul în taxarea companiilor mari care câștiga mult în Europa. Risca sa-și pericliteze semnificativ relațiile cu Statele Unite ale Americii, dar Franța da astfel și-o lecție importanta.

- Celebrul profet Nostradamus a prezis ce va urma sa se intample in toata lumea, in acest an. Dupa scrierile lui, anul 2019 va aduce un razboi apocaliptic, o noua raspandire a terorismului, inundații in Europa și un cutremur devastator in Statele Unite. Mirror.co.uk scrie ca, potrivit lui Nostradamus,…

- Val de emoție în Capitala Moldovei. Suveranul pontif a fost întâmpinat de peste 150.000 de oameni, care i-au întors caldura pe care el le-a daruit-o. Oamenii l-au aplaudat și l-au aclamat pe Papa.

- Puternicii lumii din celebrul și secretul grup Bilderberg se intalnesc zilele acestea, in spatele ușilor inchise, la Montreux, in Elveția, la reuniunea anuala, la care se pune la cale viitorul omenirii.

- Memorialul National Mount Rushmore este situat in apropierea orasului Keystone in Dakota de Sud, SUA. Intreaga zona a monumentului memorial acopera 5,17 km patrati si se gaseste la altitudinea de 1745 metri deasupra nivelului marii. Muntele respectiv este cunoscut prin sculpturile…

- Izbucnește RAZBOIUL, iar un CUTREMUR APOCALIPTIC lovește pamantul! Detalii despre PROFEȚIA care INGROZEȘTE toata țara Celebrul profet Nostradamus a prezis ce va urma sa se intample in toata lumea, in acest an.Dupa scrierile lui, anul 2019 va aduce un razboi apocaliptic, o noua raspandire a terorismului,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…