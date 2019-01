Sfârșitul bancnotei de 500 de euro. Aproape TOATE băncile au încetat să o mai emită Bancile centrale din Germania si Austria vor continua sa tipareasca bancnote de 500 de euro pana la data de 26 aprilie, "pentru a asigura o tranzitie lina precum si din motive logistice". Banca Centrala Europeana a anuntat in luna mai 2016 ca va inceta sa mai emita noi bancnote de 500 de euro, la acea data estimand ca acest lucru ar urma sa se intample la finele anului 2018, din cauza "ingrijorarilor ca aceste bancnote ar putea facilita activitatile ilicite". Bancnotele aflate in circulatie raman legale si pot fi utilizate pentru a face plati. Bancnota de 500 de euro este numita popular "bin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

