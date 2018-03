Sfârşit tragic pentru un tânăr de 17 ani. A fost găsit mort lângă calea ferată Potrivit unor martori, baiatul ar fi adormit, iar cand și-a dat seama ca trenul se pune in mișcare și pleaca din stație, el ar fi sarit din tren. In cadere se pare ca s-a lovit la cap, echipajele medicale ajunse la fața locului descoperind leziuni puternice in zona craniana, incompatibile cu viața, fiind astfel nevoite sa declare decesul, scrie gazetadebistrita.ro. Incidentul a fost anunțat de un conductor, care l-a vazut pe adolescent langa calea ferata. Cazul a fost preluat de un procuror criminalist care va investiga circumstanțele in care s-a produs decesul tanarului. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

