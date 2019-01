Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de Boboteaza s-a transformat intr-un coșmar pentru o familie din județul Valcea. Un tanar, in varsta de 23 de ani, a fost reținut de polițiști, dupa ce și-a injunghiat fratele mai mare in gat.

- Tudor Simionov era bodyguard la o petrecere privata in centrul Londrei, acolo unde și-a gasit sfarșitul la cateva ore dupa trecerea in noul an. Nu mai puțin de noua persoane l-au atacat pe Tudor și pe colegii lui pentru a incerca sa intre cu forța la petrecere. Romanul a vrut sa-și indeplineasca cu…

- Un tanar de 23 de ani din Șelimbar a recurs joi, 13 decembrie, la un gest extrem, cu dorința de a-și lua viața. Practic, barbatul, a acționat cu sange rece și s-a injunghat in gat și in piept, provocandu-și, pare-se, mai multe rani. Read More...

- Sfarșit crunt pentru un tanar care recent a implinit varsta majoratului. Barbatul era pasager, azi-dimineața, intr-un autoturism condus de prietenul sau, cand, la un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de o mașina care circula regulamentar.…

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat mortal in timp ce incerca sa opreasca un conflict. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Londra. „Dupa ce a ieșit dintr-un bar, a incercat sa intervina...

- Sfarșit tragic pentru un barbat de 29 de ani, din Craiova! Octavian Andrei și-a pierdut viața, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul BMW, seria 7, in orașul Targu-Carbunești, la cateva ore dupa ce polițiștii din Țicleni i-au ridicate placuțele de inmatriculare. Agenții…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total zece persoane, intre care doi copii. Agresorul nu a fost...

- Sfarsit tragic pentru o femeie de 37 de ani din Bardar, Ialoveni. Aceasta a fost tamponata mortal, in timp ce se deplasa pe acostament. Incidentul a avut loc ieri seara, pe traseul Chisinau-Hancesti. Alaturi de femeie era si un barbat, care a scapat doar cu o sperietura zdravana.