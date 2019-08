Stiri pe aceeasi tema

- De la o zi la alta, tot mai multe cazuri de inec apar atat in Romania, cat și in strainatate. Un roman de numai 24 de ani și-a gasit sfarșitul in Italia, dupa ce s-a inecat chiar sub ochii iubitei sale.

- Gheorghița Momait, un barbat roman in varsta de 43 de ani, a murit inecat intr-un canal cu apa in care a cazut cu bicicleta, in Italia. Tragicul incident a avut loc in canalul Pinetta, din Camisano Vicentino, in regiunea Veneto, a notat rotalianul.com. Trupului sau, acoperit cu alge, a fost observat…

- Un roman in varta de 32 de ani stabilit in Italia s-a dus sambata, 3 august, sa faca baie in raul Reno, in dreptul localitații Lido di Casalecchio. Barbatului i s-a facut rau in timp ce era in apa și a murit sub ochii iubitei lui și a fetiței acesteia, o copila de doar 10 ani, a notat gazetaromaneasca.ro.…

- Nicolae Dorin Cazacu, un tanar roman in varsta de doar 18 ani, a plecat de la Londra, unde locuia, spre Italia, unde s-a dus in vizita la iubita lui. Tanarul a ajuns in localitatea Sala, din provincia Lecco, a notat rotalianul.com. Pe 4 iulie, in jurul orei 17:00, Nicolae și iubita sa se aflau pe malul…

- Un barbat roman in varsta de 36 de ani, stabilit in Italia, a murit ieri, sub ochii fratelui sau. Tanarul a ieșit impreuna cu fratele sau și cu alți prieteni sa se distreze in zona unei cascade din regiunea Valle d’Aosta, in Piemont, a notat rotalianul.com. Conform primei reconstituiri, barbatul inota…

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca. Tanarul...

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Alba a murit miercuri intr-un accident absurd petrecut pe o sosea din Italia. Totul s-a intamplat in timp ce facea o gluma cu colegii, spre locul de munca.

- Sfarșit cumplit pentru un roman in varsta de 30 de ani, din Italia, miercuri, 19 iunie. In urma unei glume, acesta a murit pe loc. Barbatul s-a aplecat pe geamul unei dubițe, in mers, și a cazut pe asfalt. Fractura la gat i-a fost fatala. Barbatul locuia in Mantua, un oraș din apropiere, potrivit Observator.tv.…