Sfârşit tragic pentru un bărbat din Ploieşti. A murit după o altercaţie cu paznicul unui casino Scandalul a avut loc in jurul orei 00.00 cand victima a incercat sa intre in casino, insa agenții de paza nu i-au permis accesul pe motiv ca s-ar fi aflat in stare de ebrietate, potrivit ziarulincomod.ro.



Barbatul de 50 de ani ar fi incercat sa-l loveasca cu pumnul pe agentul de paza care nu i-a permis accesul, insa acesta din urma s-a ferit și l-a impins. In cadere barbatul s-a lovit cu capul de un stalp din beton și a ramas inconștient.



In ciuda faptului ca barbatul a fost transportat la Județean la scurt timp de la producerea incidentului, medicii de la unitatea medicala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Ieri, 23 martie 2018, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 27 de ani, din Alba Iulia, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de talharie, fapta sesizata poliției in seara zilei de 20 martie a.c. In sarcina tanarului…

- Femeia l-a vazut cum și-a dat foc la haine, a ieșit din casa, s-a tavalit prin curte, apoi a intrat din nou in casa și s-a baricadat. Vecinii spun ca barbatul obișnuia sa bea, dar nu era violent. Nimeni nu știe ce l-a determinat sa recurga la acest gest. Din locuința au ars holul și…

- Ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție (SJA) Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, au prins in flagrant, sambata noaptea, ...

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Dupa mai mult de 4 luni de la fapta comisa, Rogia a fost dus, joi, 1 martie, in fața instanței pentru omor calificat. Reamintim ca barbatul, de 27 de ani, și-a omorat prietenul cu multiple lovituri de ciocan in zona capului. Trupul neinsuflețit a lui Radu Catalin Bogdan a fost gasit acoperit de frunze,…

- Fiul fostului petrolist Florin Pancovici și-a gasit, marți, fiul de 16 ani spanzurat in scara blocului in care locuia. Adolescentul a lasat un bilet de adio parinților lor. Sebastian Pancovici avea 16 ani și era un elev model, invațand la Colegiul I.L. Caragiale din Ploiești. El a fost gasit spanzurat…

- Cristi Dumitru, in varsta de 31 de ani, zis Pascolo, care a fost injunghiat, in urma cu doua saptamani, de prietenul sau, Cristofer Laza, a murit. Tanarul fusese transferat la Spitalul Clinic din Targu-Mureș, starea de sanatate fiind grava. Acesta fusese operat, unele surse precizand, la acel moment,…

- Un barbat de 32 de ani, care a fost dat disparut de cateva zile, a fost gasit mort in albia unui parau din localitatea brasoveana Parau. Cadavrul barbatului a fost gasit duminica seara, in jurul orei 17.00, de niste localnici care au anuntat imediat Politia. „In urma activitatilor de cautare intreprinse…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri 'scandalul' din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind 'un fel de aghiotant' al sefei DNA Laura…

- Un practicant roman de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, un sportiv de doar 23 de ani, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a murit marti, 20 februarie, chiar in curtea casei sale. Era practicat de kickboxing și era legitimat la legitimat la Clubul Respect Gym din Gaesti,…

- Un elev din Neamț, de la Seminarul Teologic , a murit dupa ce a fost plimbat prin trei spitale. Un elev in varsta de 15 ani de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Manastirea Neamt a murit la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria” din Iasi, unde a ajuns cu ambulanta in stare…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Directia Nationala Anticoruptie a primit, joi, o solicitare din partea ministrului de Interne, Carmen Dan, prin care se cere initierea demersurilor pentru revocarea din functie a celor doi politisti detasati la DNA Ploiesti.

- Deschiderea unor dosare pe baza unor probe inventate este foarte grava, a afirmat miercuri ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, referindu-se la situatia de la DNA Ploiesti. Ea a adaugat ca toate institutiile statului ar trebui sa reactioneze. Intrebata cum vede, ca cetatean, fabricarea unor…

- Consilierul județean Rareș Enescu ar fi trimis primarilor PSD din Prahova un mesaj ca fiind venit din partea deputatului PSD Laura Moagher in care le solicita ca joi sa fie prezente cate cinci persoane in fața sediului DNA Ploiești. Moagher neaga insa ca ar fi știut despre demersul lui Enescu. Pana…

- Mircea Badea s-a aratat extrem de indignat de ceea ce s-a intamplat la DNA Ploiești. Aceasta țara merita pe deplin ceea ce i se intampla, a opinat Mircea Badea facand referire la scandalul procuroriilor DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea.

- Scandalul imens cu inregistrari de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveala alte amanunte incredibile. Se pare ca cineva a vrut ca acestea sa fie exportate in strainatate. Digi 24 anunta ca o companie de PR, care gestioneaza probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de…

- In plina zi, intr-un oraș din Romania, un barbat moare pe strada pentru ca ambulanța ajunge la el dupa 30 de minute. S-a intamplat in Piatra Neamț, aproape de serviciul de ambulanța și de spitalul județean.

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Cele mai importante declaratii ale lui Lucian Onea: in toate cauzele instrumentate am respectat intotdeauna legea nu au existat niciodata metode ilegale de investigare si nici intelegeri ilicite sau neloiale cu inculpatii niciodata nu au fost falsificate probe in dosare Articolul integral pe HOTNEWS…

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- O descoperire macabra a fost facuta in aceasta noapte intr o locuinta din Cumpana, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate sa i acorde primul ajutor unui barbat gasit injunghiat. Din pacate cu toate eforturile depuse de cadrele medicale nu…

- Descoperire socanta, sambata seara, intr-un apartament de pe strada Cosminelor din Ploiesti. Pompierii ISU au fost solicitati sa intervina pentru a debloca usa apartamentului in care locuia un barbat in varsta de 58 de ani. Barbatul a fost gasit decedat. Potrivit ISU, acesta era mort de mai…

- Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au…

- Desparțirea de iubita l-a impins pe un tanar de 29 de ani sa iși puna capat zilelor. Tanarul a fost gasit spanzurat luni seara, in padurea de langa comuna Cristian. Potrivit brasovtv.com, inainte de a recurge la gestul extrem, tanarul a avut o discutie cu mama lui, careia i-a marturisit ca tocmai l-a…

- Fostul director general al SC Hidro Prahova SA, Dumitru Pantea, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Potrivit portalului instantelor de judecata, Tribunalul Prahova a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de DNA Ploiesti cu inculpatul…

- Este alerta la Motru dupa ce un copil de patru ani a murit, in aceasta dimineata la spitalul din localitate, fiind suspect de meningita. Parinții l-au adus pe micuț in stare grava la spital plin de pete violacee pe corp. La scurt timp insa, copilul a intrat in stop cardio-respirator și nu a mai putut…

- Un cadavru a fost pescuit, marți dupa-amiaza, din apele Marii Negre, in zona Pescarie, din Constanța, in apropiere de Mamaia, de catre pompierii constanțeni. Aceștia au stabilit ca este vorba despre cadavrul unei femei de 47 de ani, din Castelu, pe care familia o daduse disparuta cu o zi in urma. Vezi…

- Maine, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza referatul Directiei Resurse Umane si Organizare privind numirea a trei procurori in functii de conducere la Directia Nationala Anticoruptie. Printre cei trei se afla si Cosmin Adrian Iordache, fost magistrat al…

- Fostul vicepresedinte ANAF Romeo-Florin Nicolae a fost achitat definitiv intr-un dosar al Directiei Nationale Anticoruptie. Decizia apartine instantei penale a Curtii de Apel din Ploiesti si este una definitiva. Nicolae a fost achitat si pe fond de catre Tribunalul Prahova.

- Politistii gorjeni ancheteaza conditiile in care a murit un barbat, de 59 de ani din comuna Calnic, ars ieri intr-un incendiu, in propria locuinta. Barbatul a fost gasit ieri de pompieri langa o soba dintr-o camera a casei sale, in care locuia singur. Cercetarile continua in vederea stabilirii cu exactitate…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, pentru scoaterea unui barbat prins intre doua piese ale unui vapor, incidentul avand loc in Santierul Naval Tulcea. Echipele de interventie au reusit sa scoata barbatul,…

- Un moldovean, observator trimis de OSCE in estul Ucrainei, a murit in urma unui accident. Tragedia s-a produs in orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Anunțul a fost facut de șeful misiunii OSCE in tara vecina, Martin Sajdik. Vitalie Zara era intr-un taxi in momentul impactului.

- Politisti de la Serviciul de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, fac, luni, descinderi la 20 de adrese ale unor firme si persoane fizice in Bucuresti si in judetele…

- 'Politisti de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 20 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov.…

- Sfarsit cumplit pentru o batrana de 84 de ani din Buzau. Aceasta a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Cel mai probabil focul a izbucnit de la soba cu care batrana se incalzea. Cadavrul a fost descoperit aproape de usa, semn ca victima incercase sa iasa din casa.

- O ambarcatiune de mici dimensiuni cu 12 femei fugite din Corea de Nord s-a rasturnat in fluviul Mekong, iar doua dintre ele s-au inecat, potrivit unui activist sud-coreean pentru drepturile omului.

- Luni seara, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete a caror proveniența legala nu a putut fi justificata. De asemenea, asupra barbatului a fost identificata suma de 1750 de lei,…

- Un barbat din judetul Valcea si un cetatean iranian, prinsi in timp ce transportau cateva mii de pachete de tigari netimbrate, au fost retinuti de politistii argeseni, pentru contrabanda. 'In seara zilei de 8 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Mioveni au depistat in trafic un barbat…

- Luni seara (8 ianuarie), polițiștii din cadrul Poliției Mioveni au depistat și reținut doi barbați, banuiți de contrabanda cu țigari nefiscalizate. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au depistat in trafic un barbat de 41 de ani, din Ramnicu Valcea, care transporta peste 50.000 de țigarete…

- Directia Nationala Anticoruptie a emis un comunicat in care se arata: "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: MORARESCU COSTEL, in prezent si la data faptelor primar al comunei…

- Un gardian de la Penitenciarul Rahova a murit joi, la scurt timp dupa ce a ajuns la serviciu. Barbatul, de 42 de ani, a spus ca se simte rau inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, transmite Antena 3. Acesta a fost gasit inconstient pe scarile Penitenciarului de un coleg, care…

- Ieri, 28 decembrie 2017, in jurul orei 20.30, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe strada Plopilor din Blaj, mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si jandarmi, care au intervenit pentru aplanarea…

- Baiatul de 16 ani din comuna Urechesti, care in luna octombrie a acestui an a omorat un batran, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de omor. Conform rechizitoriului, la data de 3…

- Frații Georgian Marius Neagoe si Vasile Cristian Neagoe, doi dintre apropiatii celebrului interlop Florin Pirjol zis Ghenosu, au fost arestati preventiv in ziua de Craciun. Aceștia sunt acuzati de tentativa de omor, respectiv complicitate la tentativa de omor. Georgian si Vasile Neagoe din Dambovita…