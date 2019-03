Stiri pe aceeasi tema

- E oficial. Cosmin i-a dat foc Valentinei stropind-o cu benzina in timp ce aceasta se afla inca in viața. Rezultatul necropsiei a aratat ca tanara a murit in urma unui stop cardio-respirator provocat de intoxicația cum monoxid de carbon. Fata a murit in chinuri groaznice, strigand dupa ajutor. Potrivit…

- Un sofer a scapat cu viața dintr-un accident, dar a murit dupa ce a ieșit din mașina pentru a verifica avariile. Barbatul, in varsta de 50 de ani, a fost spulberat de un alt autoturism, in dreptul localitatii Ciopeia, județul Hunedoara.

- Sfarșit tragi pentru o polițista din Statele Unite. Femeia a fost ucisa joi, de un coleg, dupa ce au jucat ruleta ruseasca. Nathaniel Hendren, un polițist de 29 de ani, din orașul american Saint Louis...

- Un politist si-a pierdut viata duminica, 20 ianuarie, dupa ce a fost accidentat de un automobil. Accidentul a avut loc pe traseul M-1, in apropierea satului Cristesti, raionul Nisporeni, transmite...

- Un incident șocant a avut loc intr-o familie din provincia indoneziana Nusa Tenggara. O femeie i-a dat foc soțului sau, dupa ce acesta a refuzat sa-i spuna care este parola de la telefonul lui.

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din Dolhestii Mici, a decedat, duminica, intr-un incendiu izbucnit in locuinta sa din cauza jarului cazut din soba, relateaza Agerpres.Potrivit ISU Suceava, la locul evenimentului au intervenit pompierii militari din Falticeni si Dolhasca, iar dupa localizarea…

- Barbatul, in varsta de 78 de ani, a intrat in stop cardio-respirator dupa ce o bucata de cozonac i-a ramas ințepenita in gat. Un echipaj al ambulantei a fost solicitat de urgenta la Produlesti, judetul Dambovita, dupa ce un barbat s-a inecat cu cozonac si s-a prabusit fara sufare. In…

- Sfarșit cumplit pentru Ivana, o tanara de doar 18 ani din Olanda. Fata a murit dupa ce a fost implicata intr-o partida de amor in trei. Totul s-a intamplat in Kuala Lumpur, Malaezia, acolo unde Ivana...