Sfârşit tragic pentru o româncă din Italia: a fost împuşcată de cinci ori de iubitul ei Tragedia s-a petrecut la Roma. Victima este o romanca de doar 23 de ani care a fost pur și simplu executata de fostul sau logodnic. Barbatul de 36 de ani și-a chemat fosta prietena pentru o intalnire prin care urmau sa clarifice daca mai pot fi impreuna. Fata a simțit ca ceva este in neregula, iubitul ei aparand insoțit de alte patru persoane. Dupa o perioada de timp, cei patru au plecat și i-au lasat pe cei doi romani sa discute in continuare, scrie stiridiaspora.ro. Nimic nu anunța ce urma sa se petreaca. Conform martorilor, cei doi au discutat liniștiți timp de mai multe minute,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

